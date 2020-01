ARD Das Erste

"Sturm der Liebe": Stargast als Retterin in der Not

Anfang Februar übernimmt Mandy Capristo eine Gastrolle in der ARD-Erfolgstelenovela

Warmherzig, naturverbunden und humorvoll: Ab Folge 3320 (voraussichtlicher Sendetermin: 7. Februar 2020) ist Mandy Capristo in einer Gastrolle in der Bavaria Fiction-Produktion "Sturm der Liebe" zu sehen. Drei Folgen lang spielt die gebürtige Mannheimerin sich selbst.

Alfons (Sepp Schauer) und Hildegard Sonnbichler (Antje Hagen) kehren nach einem aufregenden Abenteuer erleichtert und glücklich in den "Fürstenhof" zurück und präsentieren stolz ihre Retterin: die Sängerin Mandy Capristo! Sehr zur Freude von Bela (Franz-Xaver Zeller) und Lucy (Jennifer Siemann), die hoffen, ihrem Idol einen Songtext für ein Liebeslied verkaufen zu können. Dafür müssen sich Lucy und Bela aber spontan als Liebespaar ausgeben, nicht ahnend, was sie dadurch ins Rollen bringen ...

"Mein Auftritt bei ´Sturm der Liebe´ wurde zur Familienangelegenheit, denn meine Eltern haben mir beim Text lernen geholfen. Die Dreharbeiten haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe meine Zeit am Set wirklich genossen. Es hat mich besonders gefreut, dass ich sehr viel Spaß mit meinen Kollegen hatte und sie mich so herzlich aufgenommen haben", so Mandy Capristo über ihre Zeit beim "Sturm". Durch zahlreiche Auftritte als Sängerin ist die Mannheimerin das Rampenlicht gewöhnt, "Dennoch ist es für mich etwas komplett anderes, vor der Kamera zu stehen. Ich liebe es, aber nervös war ich trotzdem ein bisschen."

Bekannt wurde Mandy Capristo im Jahr 2006 als Mitglied der Band "Monrose", die im Rahmen der Casting-Sendung "Popstars" entstanden ist. 2012 startete Capristo ihre Solokarriere, bereits ein Jahr später folgte eine Nominierung als "Beste Künstlerin Pop/Rock National" beim Echo. Zwei Jahre später wurde sie Teil der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Schauspielerfahrung sammelte Mandy 2018, wo man sie auf der Bühne als Prinzessin Jasmin im Musical "Aladdin" bewundern konnte.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten

Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/

Fotos auf www.ard-foto.de

