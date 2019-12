ARD Das Erste

ARD-DeutschlandTrend: Olaf Scholz bei Politikerzufriedenheit gleichauf mit Angela Merkel

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 25 Prozent der Deutschen der CDU/CSU ihre Stimme geben (-1 Prozentpunkt im Vgl. zu November). Die SPD kommt auf 13 Prozent (-1), die AfD auf 15 Prozent (+1). Die FDP verbessert sich im Vergleich zum Vormonat auf 9 Prozent (+1). Die Linke kommt auf 8 Prozent (-1). Die Grünen landen in der Sonntagsfrage bei 23 Prozent (+1) und wären damit weiterhin zweitstärkste Kraft. Für die Sonntagsfrage des ARD-DeutschlandTrends hat das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.507 Wahlberechtigte bundesweit befragt. Kein Bundespolitiker überzeugt derzeit eine Mehrheit der Deutschen. Die größten Zugewinne und einen persönlichen Bestwert verzeichnet Finanzminister Olaf Scholz (SPD). 47 Prozent der Bürger sind mit seiner Arbeit aktuell sehr zufrieden bzw. zufrieden (+7 im Vgl. zu November). Scholz, der im SPD-Mitgliederentscheid um den Parteivorsitz zusammen mit Klara Geywitz gegen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken verloren hat, gewinnt im Dezember vor allem bei Anhängern anderer Parteien an Zustimmung: So sind 69 Prozent der Anhänger des Koalitionspartners Union mit seiner Arbeit zufrieden, aber nur 49 Prozent der Anhänger seiner SPD. Insgesamt liegt Scholz im Dezember gleichauf mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auch mit ihrer Arbeit sind 47 Prozent der Bürger sehr zufrieden bzw. zufrieden (-2 im Vgl. zu November). Mit der Arbeit von Außenminister Heiko Maas (SPD) sind 44 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+/-0). Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kommt auf 42 Prozent Zufriedenheit (+3). Jeweils 41 Prozent der Bürger sind sehr zufrieden bzw. zufrieden mit der Arbeit des Grünen-Parteivorsitzenden Robert Habeck (+5) sowie des Innenministers Horst Seehofer (CSU) (+2). Mit dem FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner sind 35 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+5), mit der Grünen-Parteivorsitzenden Annalena Baerbock 30 Prozent (+5); allerdings kennen 44 Prozent Annalena Baerbock nicht oder können sie nicht beurteilen. Mit der Arbeit von CDU-Parteichefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sind 24 Prozent der Bürger sehr zufrieden bzw. zufrieden (+6). Zwei Drittel (65 Prozent) sind mit ihr weniger bzw. gar nicht zufrieden. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) erreicht 23 Prozent Zufriedenheit (+3); 43 Prozent kennen sie nicht oder können sie nicht beurteilen. Mit der Linken-Parteivorsitzenden Katja Kipping sind 22 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+3); 41 Prozent kennen sie nicht oder können sie nicht beurteilen. Mit dem AfD-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen sind 14 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+3 im Vgl. zu Mai); 35 Prozent kennen ihn nicht oder können ihn nicht beurteilen. Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland - Fallzahl: 1.007 Befragte; Sonntagsfrage: 1.507 Befragte - Erhebungszeitraum: 02.12.2019 bis 03.12.2019; Sonntagsfrage: 02.12.2019 bis 04.12.2019 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50% Die Fragen im Wortlaut: Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre? Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Wenn Sie jemanden nicht kennen oder nicht beurteilen können, geben Sie das bitte an. Sind Sie mit der politischen Arbeit von (...) sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden, gar nicht zufrieden? Fotos unter ARD-Foto.de

