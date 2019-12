Kirchliche Sendungen am Wochenende 7./8. Dezember 2019 im Ersten

ARD Das Erste

"Das Wort zum Sonntag" am Samstag, 7. Dezember 2019, um 23:35 Uhr spricht Pfarrerin Stefanie Schardien aus Fürth. Sie fragt: Was macht glücklicher?

Geben oder Nehmen? Spenden oder nicht Spenden? Ganz besonders im Advent. Wie die Antwort von Kindern ganz anders ausfällt als die von Erwachsenen - darüber spricht Pfarrerin Stefanie Schardien aus Fürth in ihrem aktuellen Wort zum Sonntag.

Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden. Redaktion: Tilmann Kleinjung (BR)

"Diesmal schenken wir uns nichts, oder?" ist die Frage in der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 8. Dezember 2019, um 17:30 Uhr Hier das Buch gekauft, da noch schnell den Gutschein besorgt, und parallel im Internet das Lieblingsparfüm bestellt: Schenken bedeutet für viele einfach nur Stress. Gerade zu Weihnachten gleicht der Besuch in vielen Einkaufszentren einem Spießrutenlauf, lange Schlangen an den Kassen und Gedränge in den Gängen sind vorprogrammiert. Aber warum tun wir uns das überhaupt an? Vor allem, wenn es uns doch so sehr stresst? Sind keine Geschenke überhaupt eine Alternative? Und woher kommt er eigentlich, dieser Stress? Mitten im Geschehen trifft Philipp Engel auf Menschen, die sich schon länger mit dem Thema "Schenken" beschäftigt haben. Dabei sucht er neben alternativen Geschenken auch Antworten auf die Fragen, was das Schenken in uns auslöst und warum wir es tun, wenn wir doch eigentlich alle genervt davon sind. Denn macht uns Schenken nicht auch irgendwie glücklich? Redaktion: Philipp Engel (hr)

