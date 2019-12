ARD Das Erste

"maischberger. die woche" am Mittwoch, 4. Dezember 2019, um 22:45 Uhr

München (ots)

Paukenschlag in der SPD: Die Mitglieder wählen nicht Vizekanzler Olaf Scholz und seine Mitbewerberin in den Vorsitz, sondern die Groko-Kritiker Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Ist damit das Ende der Bundesregierung eingeläutet? Das fragt Sandra Maischberger den Juso-Chef Kevin Kühnert. Wird der SPD-Parteitag den Linkskurs der neuen Vorsitzenden absegnen? Und wie reagiert die Union darauf? Bewahrt die Klimakonferenz in Madrid die Welt vor einem rasanten Temperaturanstieg? Wird Donald Trump beim Nato-Gipfel mehr Geld von Europa, besonders von Angela Merkel einfordern? Sie erklären, kommentieren und diskutieren: die Moderatorin des ARD-"Morgenmagazins" Susan Link, der Publizist und frühere ZDF-Moderator Peter Hahne und "Spiegel"-Autor Markus Feldenkirchen. Forscher können erstmals das Altern aufhalten - und sogar umkehren, titelte der "Spiegel" vergangene Woche. Aber will man das? Ein Thema für unseren Gast, Thomas Gottschalk, der in seinem Bestseller "Herbstbunt" eindringlich den Kampf gegen das Älterwerden beschreibt. . Die Gäste: Thomas Gottschalk (Entertainer) Kevin Kühnert, SPD (Juso-Vorsitzender) Susan Link (ARD-Moderatorin) Peter Hahne (TV-Moderator und Buchautor) Markus Feldenkirchen ("Spiegel"-Autor) "maischberger.die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. "maischberger. die woche" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger Redaktion: Elke Maar

