"Endlich Freitag im Ersten": Kostja Ullmann, Kim Riedle und Julia Hartmann in der romantischen Weihnachtskomödie "Auf einmal war es Liebe" am 6. Dezember 2019 um 20:15 Uhr

München (ots)

Kann es noch einmal so sein wie bei der ersten Liebe? Kostja Ullmann möchte als Nostalgiker Jakob in der Komödie "Auf einmal war es Liebe" seine Ex-Freundin wieder für sich gewinnen. Der Zufall gibt ihm eine unverhoffte Chance: Durch ein Missverständnis hält seine von Julia Hartmann gespielte Jugendliebe ihn für den Erfolgstyp, auf den sie steht. Um ihr einen komplett neuen Jakob vorzugaukeln, greift er auf die Unterstützung seiner selbstbewussten Arbeitskollegin Lotte (Kim Riedle) zurück. Aber je näher Jakob seinem Ziel kommt, desto mehr entfernt er sich von dem, was ihn wirklich ausmacht. Regisseur und Drehbuchautor André Erkau erzählt eine romantische Geschichte über die wahre Liebe, die einen dennoch finden kann - auch wenn man sie woanders sucht.

Das Erste zeigt "Auf einmal war es Liebe" am Freitag, 6. Dezember 2019, um 20:15 Uhr und in Wiederholung am 12. (14:15 Uhr), 13. (7:30 Uhr) und 15. Dezember (12:25 Uhr) in ONE.

Außerdem ist der Film ab Mittwoch, 4. Dezember, um 20:15 Uhr online first in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de zu sehen.

"Auf einmal war es Liebe" ist eine Produktion der Wüste Medien GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste.

Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ und https://www.instagram.com/ard_degeto/

Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.

Fotos über www.ard-foto.de

