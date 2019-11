ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 2. Dezember 2019, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Weckruf oder Panikmache: Braucht das Klima eine Öko-Revolution? Die Gäste: Hans von Storch (Klimaforscher; war bis Ende 2015 Direktor am Institut für Klimaforschung des Helmholtz Zentrums in Geesthacht und Professor an der Universität Hamburg) Nina Kronjäger (Schauspielerin; bemüht sich um eine klimabewusste Lebensweise) Tino Pfaff (Sprecher von Extinction Rebellion Deutschland) Rainer Hank (Wirtschaftsredakteur der FAZ) Bärbel Höhn (B'90/Grüne, ehemalige NRW-Umweltministerin, Energiebeauftragte des Bundesentwicklungsministeriums in Afrika) Im Einzelgespräch: Christopher Grau (Auto-Tuner; Gründer der Facebook-Gruppe "Fridays for Hubraum")

In Madrid beginnt der Weltklimagipfel. Bei uns spitzt sich der Streit zu: Wie radikal muss die Politik umsteuern für das Klima? Führt der Klimawandel wirklich schon bald in eine Katastrophe? Und ist eine Art Öko-Revolution die letzte Antwort?

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln.

