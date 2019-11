ARD Das Erste

"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 17. November 2019, um 18:30 Uhr im Ersten

München (ots)

Geplante Themen:

Abspecken dringend erforderlich - der Streit um die Wahlrechtsreform Noch nie war er so groß wie heute. 709 Abgeordnete sitzen im Deutschen Bundestag - und wenn es keine Reform gibt, werden es nach den nächsten Wahlen noch mehr sein. Eine Verringerung der Wahlkreise könnte Abhilfe schaffen. Doch dagegen wehren sich die Parteien, die mit vielen direkt gewählten Abgeordneten vertreten sind. Die Wahlrechtsreform stockt. Die Einzelinteressen der Parteien scheinen größer als der Wille zur Veränderung. Masse statt Klasse? Daniel Pokraka berichtet. Dazu live im Studio: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU

Gibt's nicht mehr - Medikamentenmangel in Deutschland Blutdrucktabletten, Schmerzmittel, Antibiotika oder Psychopharmaka - immer häufiger hören Patientin von ihrem Apotheker: Das haben wir nicht vorrätig. Die Patienten müssen im Notfall zu Ersatzpräparaten greifen, die aber häufig nicht genauso wirksam sind wie das verschriebene Medikament oder nicht so gut vertragen werden. Hauptgrund für die Lieferprobleme ist die Verlagerung der Wirkstoffproduktion in Länder wie Indien oder China. Der Medikamentenmangel hat sich in den letzten Jahren deutlich verschärft. Hanni Hüsch berichtet.

Moderation: Oliver Köhr

Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB

Pressekontakt:

ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,

E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell