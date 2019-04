Deutsche Film- und Medienbewertung

DER FALL COLLINI mit Elyas M'Barek ist "besonders wertvoll"

FBW-Prädikat auch für Katja Riemann in GOLIATH 96 und Animationsabenteuer DIE SAGENHAFTEN VIER

Wiesbaden (ots)

Basierend auf dem Roman von Ferdinand von Schirach erzählt Regisseur Marco Kreuzpaintner in DER FALL COLLINI (Start: 18. April) die spannende und bewegende Geschichte eines jungen Anwalts, gespielt von Elyas M'Barek, der den Mörder seines eigenen Mentors verteidigen muss. Durch seine Ermittlungen taucht er tief in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte ein. "DER FALL COLLINI ist wesentlich mehr als ein gut inszenierter Gerichtsthriller, DER FALL COLLINI ist die spannende Suche nach einem Mordmotiv, die Verteidiger Leinen weit in die deutsche Geschichte zurückführt. Wie ein gewaltiges Puzzle fügt er Steinchen für Steinchen eines Mosaiks zusammen, das ihn schließlich auch zu einem nachkriegsdeutschen Justizskandal führt." Das schreibt die fünfköpfige Expertenrunde der FBW über den Film, dem sie das höchste Prädikat "besonders wertvoll" verleiht.

GOLIATH96 (Start: 18. April) mit Katja Riemann erzählt als berührendes Drama die Geschichte einer Mutter, die versucht, durch ein Internetforum wieder Kontakt mit ihrem Sohn aufzunehmen, der sich seit zwei Jahren in seinem Zimmer eingeschlossen hat. GOLIATH96, in dem Katja Riemann brilliert, beschäftigt sich mit einem hochaktuellen gesellschaftlichen Phänomen. Die unabhängige Jury zeichnet ihn mit dem Prädikat "wertvoll" aus und schreibt in ihrer Begründung: "Die Enge der (Nicht)Beziehung zwischen Mutter und Sohn fängt die Kamera mit Gespür für klaustrophobische Räume und gedeckt-düstere Farben ein und fasst so die Grundstimmung des Films in stimmige Bilder. Dank des engagierten Spiels der beiden Hauptdarsteller*innen Katja Riemann und Nils Rovira-Munoz (...) kann GOLIATH96 gerade ein Publikum, das noch nichts über das Phänomen der "Hikikomori" weiß, für dieses enorm belastende Verhalten sensibilisieren und interessieren."

Der originelle Animationsfilm DIE SAGENHAFTEN VIER (Start: 18. April) von Christoph und Wolfgang Lauenstein erzählt die Geschichte der behüteten Hauskatze Marnie, die draußen in der Welt - plötzlich auf sich allein gestellt - auf neue tierische Freunde trifft und mit ihnen spannende Abenteuer bestehen muss. Die FBW-Jury zeigte sich begeistert von der deutschen Animationsfilmproduktion und seinem Drehbuch, "das von originellen und witzigen Ideen überquillt und mit dem sowohl das Zielpublikum der Kinder wie auch erwachsene Zuschauer intelligent unterhalten werden". Der Film ist "erzählerisch und in der Gestaltung aus einem Guss und auf allen Ebenen außerordentlich gut gelungen". Und wurde daher einstimmig mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet. Und auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den "Familienfilm für alle Kinofans und Altersgruppen ab 5 Jahren" und zeichnet ihn mit 4,5 von 5 Sternen aus.

Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres. Die FBW-Jugend Filmjurys mit Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren bewerten nach ihren eigenen Kriterien. Sie sind an neun Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm für 5-14-jährige und seit 2018 auch das Programm für die Zielgruppe "14+". Mehr Filme und Infos unter: www.jugend-filmjury.com

