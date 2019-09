ARD Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": Dagmar Manzel und Axel Prahl in der ARD-Degeto-Komödie "Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester" am Freitag, 27. September, 20:15 Uhr im Ersten

München (ots)

Dieser Film geht auf keine Kuhhaut! Dagmar Manzel als Bäuerin Jutta hat sehr genaue Vorstellungen von sich und ihrem Leben. Und solange ihre Preiskuh Gloria jeden Schönheitswettbewerb gewinnt, ist ihre Welt in Ordnung - bis ihr Bruder Thomas (Axel Prahl) zurück auf den Hof kommt.

Ingo Rasper schrieb und inszenierte die ARD-Degeto-Komödie, die letztes Jahr auf dem Filmfest Hamburg ihre Premiere feierte und eine lobende Erwähnung der Jury erhielt. Gedreht wurde von Mai bis Juni 2018 in der Umgebung von Berlin, Potsdam und in der Märkischen Schweiz.

Zum Inhalt: Bis auf eine lose Affäre mit dem herumreisenden Futtervertreter Gerd (Max Hopp) besteht das Leben der Brandenburger Bäuerin Jutta (Dagmar Manzel) nur aus Arbeit - und ihrer Kuh Gloria. Gloria ist eine Prachtkuh, die schönste in ganz Brandenburg. Nun soll sie "Miss Germany" werden, plant Jutta. Für Jutta ist Gloria Dreh- und Angelpunkt ihrer kleinen Welt, für ihren Bruder Thomas (Axel Prahl), der nach dem Tod des Vaters überraschend zu Besuch kommt, ist diese Hingabe höchst irritierend. Zugegeben, Gloria ist ein Schmuckstück, aber doch nur eine Kuh! So etwas darf er aber gegenüber Jutta gar nicht sagen. Und als er dann auch noch das Thema Erbanspruch anschneidet, brennt die Luft. Sofort sind die Geschwister mitten im dicksten Streit, fast so schön wie früher. Aber beide spüren, dass hinter ihrem Disput eine neue Ernsthaftigkeit steckt. Kann Jutta ihr Leben so weiterführen wie bisher und den Bauernhof alleine schmeißen? Und was steckt wirklich hinter Thomas' plötzlichem Auftauchen? Für beide ist es an der Zeit, sich einigen Wahrheiten zu stellen.

"Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester" ist eine Produktion von PROVOBIS Film im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzent ist Jens C. Susa, die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Stefan Kruppa (ARD Degeto).

