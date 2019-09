ARD Das Erste

"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 22. September 2019, um 18:30 Uhr im Ersten

München (ots)

Moderation: Oliver Köhr

Geplante Themen:

Nach dem Klimagipfel: Droht der Verkehrskollaps? / Mobilität ist zentraler Teil des Lebensstils: Wer nicht mit der Bahn oder mit dem Auto pendeln kann, müsste vielleicht den Job aufgeben und hätte Probleme, zum Einkauf, Arzt oder Sportverein zu kommen. Politik für den Klimawandel steht vor einer riesigen Aufgabe, wenn sie das Transportsystem Bahn und die Stromversorgung für Elektromobilität fit machen will. Reichen da die Initiativen des aktuellen Klimapakets der Großen Koalition? Fachleute sagen: Aufgrund gewaltiger Versäumnisse der Vergangenheit hat die Regierung Merkel nur einen "Schuss frei". Höchstens. (Autor: Michael Stempfle) Interviewgast: Markus Söder, CSU, Parteivorsitzender und Ministerpräsident Bayern

Vor der Wahl der Fraktionschefs: Harmonie bei den Grünen vorbei? / Monatelang konnten sich Bündnis 90/Die Grünen einfach mal zurücklehnen und trotzdem enorme Zuwächse bei Wahl- und Umfrageergebnissen genießen. Aktuell liegen die Umfrageergebnisse in Baden-Württemberg bei sagenhaften 38 Prozent. Doch ein Baden-Württemberger macht sich im Gespann mit einer Bremerin daran, die grüne Harmonie in der Bundestagsfraktion mit Misstönen zu stören: Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonther wollen das langjährige Führungsduo Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter bei der Wahl am kommenden Dienstag ablösen. Brauchen die Grünen eine personelle Erneuerung und mehr Schwung gegen Selbstzufriedenheit und Passivität? Und wo tragen sie etwas konkret bei zur Klimawende? (Autor: Volker Schwenck) Interviewgast: Robert Habeck, Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender

Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB

