Das Erste: "Sportabzeichen für Anfänger" (AT): Andrea Sawatzki und Christian Berkel stehen erneut gemeinsam für ARD Degeto vor der Kamera

Nach dem großen Publikumserfolg von "Scheidung für Anfänger" drehen Andrea Sawatzki und Christian Berkel erneut gemeinsam für die ARD Degeto. In der TV-Komödie "Sportabzeichen für Anfänger" (AT) stellen die beiden ihre sportlichen Qualitäten, aber vor allem auch ihre Team- und Beziehungsfähigkeit unter Beweis. Unter der Regie von Thomas Roth finden die Dreharbeiten noch bis voraussichtlich 25. September in Berlin statt. In weiteren Rollen zu sehen sind Thomas Heinze, Franziska Weisz, Sara Fazilat, Roland Koch u.v.a.

Inhalt: Der Keksfabrikant Bertram Dinkler (Christian Berkel) ist alles andere als ein Draufgänger. Aber beim Elternabend bringt sich der alleinerziehende Witwer unfreiwillig gewaltig in Zugzwang: Plötzlich sollen er und die ebenfalls alleinerziehende Stefanie Eckhoff (Andrea Sawatzki) das Sportabzeichen machen, um den Teenagern ein Vorbild für die ungeliebten Bundesjugendspiele zu sein. Natürlich möchte Bertram auf jeden Fall besser abschneiden als Stefanie, die sich von dem arroganten Fabrikanten zunehmend herausgefordert fühlt. Kugelstoßen, Weitsprung, Sprint - beiden graut es vor dem Training. Die Angst, vom anderen ausgestochen zu werden, setzt jedoch Energien frei - und zwar nicht nur sportliche.

"Sportabzeichen für Anfänger" (AT) wird auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" zu sehen sein. Die Komödie ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Das Drehbuch stammt von Nina Bohlmann. Produzenten sind Christiane Ruff und Imre von der Heydt. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa (ARD Degeto).

