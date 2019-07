ARD Das Erste

SommerKino im Ersten: Zwei hochklassige Free-TV-Premieren am kommenden Montag- und Dienstagabend

Am 29. Juli um 20:15 Uhr erzählt "Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten" die bewegende Geschichte der jungen Eilis Lacey (Saoirse Ronan), einer irischen Immigrantin, die in den 1950er Jahren versucht, in Brooklyn Fuß zu fassen. Anfangs leidet die junge Frau unter großem Heimweh, doch das verfliegt schnell als sie den sympathischen Italo-Amerikaner Tony (Emory Cohen) kennenlernt. Aber schon bald wird ihr neues Leben auf eine harte Probe gestellt und sie muss sich nicht nur zwischen zwei Ländern, sondern auch zwischen zwei ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen entscheiden.

Am Tag darauf, am 30. Juli, folgt um 22:45 Uhr französisches Kino vom Feinsten mit "Monsieur Pierre geht online". In der Hauptrolle entpuppt sich der unverbesserliche Pierre Richard ("Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh") dank der beruhigenden Anonymität des Internets als hinreißender Charmeur und verabredet sich mit der jungen Flora (Fanny Valette). Da diese nicht weiß, wie alt er ist, muss sich der erfolglose Schriftsteller Alex (Yaniss Lespert) an Pierres Stelle mit Flora treffen. Dass sich Flora Hals über Kopf in Alex verliebt, bringt die Situation in eine gewisse Schieflage. Pierre ist sich sicher, dass seine verbale Verführungskunst Floras Gefühle geweckt hat. Ganz unschuldig können aber auch Alex' Küsse nicht gewesen sein.

