WM-Achtelfinals unter anderem mit Spanien gegen USA live im Ersten

Die Übertragungen des Ersten im Achtelfinale bei der Fußball-Frauen-WM 2019 stehen fest. Am Sonntag, 23. Juni 2019 um 17:30 Uhr treten England und Kamerun live im Ersten gegeneinander an. Ab 21:00 Uhr gibt es zusätzlich im Livestream die Partie Frankreich gegen Brasilien. Das Spiel kann auch über die HbbTV-App verfolgt werden. Via "Red Button" können die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt aus dem laufenden Programm in den Livestream schalten.

Auch der Montag, 24. Juni 2019 lockt mit spannendem Live-Fußball im Ersten. Um 18:00 Uhr trifft Spanien auf den Titelverteidiger und Turnierfavoriten USA. Um 21:00 Uhr stehen sich Schweden und Kanada gegenüber. Der Sieger würde - sollten die DFB-Frauen ihr Achtelfinale gewinnen - im Viertelfinale auf Deutschland treffen.

Die Programmplanung im Ersten im Überblick: Sonntag, 23. Juni 2019 17:15 - 20:00 Uhr FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 Moderation: Claus Lufen Expertin: Nia Künzer Achtelfinale: England - Kamerun Reporter: Bernd Schmelzer Übertragung aus Valenciennes 21:00 - 23:00 Uhr Sportschau.de Achtelfinale: Frankreich - Brasilien Reporter: Jan Neumann Montag, 24. Juni 2019 17:40 - 20:00 Uhr FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 Moderation: Claus Lufen Expertin: Nia Künzer Achtelfinale: Spanien - USA Reporter: Bernd Schmelzer Übertragung aus Reims 20:15 - 22:50 Uhr FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 Moderation: Claus Lufen Expertin: Nia Künzer Achtelfinale: Schweden - Kanada Reporterin: Stephanie Baczyk Übertragung aus Paris

