ARD Das Erste

Kirchliche Sendungen am Wochenende 22./23. Juni 2019 im Ersten

München (ots)

Das "Wort zum Sonntag", am Samstag, 22. Juni 2019, um 23:35 Uhr spricht Pastor Christian Rommert aus Bochum. Sein Thema : Im dunklen Wald...

...kann man sich verlaufen. Könnte man Angst bekommen. Wenn aber auf einmal sehr viele Bäume ausgerechnet in einer Kirche stehen, dann fragt sich Christian Rommert, ob Bäume wirklich in eine Kirche gehören. In seinem Wort zum Sonntag spricht er über eines der ungewöhnlichsten Experimente auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag.

Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach18:00 Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden. Redaktion: Markus Schall (WDR)

"Wem kann ich vertrauen? - Philipp Engel unterwegs auf dem Kirchentag" aus der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 23. Juni 2019, um 23:35 Uhr

"Was für ein Vertrauen" - so lautet das Motto des Deutschen Evangelischen Kirchentags in diesem Jahr. Vom 19. - 23. Juni finden rund 2000 Veranstaltungen in Dortmund statt. Gerade in der Ruhrgebietsstadt ist der gesellschaftliche Wandel allgegenwärtig. ARD-Reporter Philipp Engel will wissen, ob er hier Ideen finden kann, die in die Zukunft weisen. Wie schafft man es, mit Angst, Misstrauen und Fremdenfeindlichkeit umzugehen? Wie stellt man sich mit Mut der Zukunft? Vor 70 Jahren wurde der Kirchentag, eine evangelische Laienbewegung, gegründet. Präsident ist in diesem Jahr der renommierte Journalist Hans Leyendecker. Ihm ist es wichtig, bei allen Problemen, von denen täglich berichtet wird, auch die guten Nachrichten nicht zu vergessen. Redaktion: Johanna Holzhauer

Original-Content von: ARD Das Erste