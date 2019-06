ARD Das Erste

Tour de France 2019 ab 6. Juli 2019 live im Ersten ARD bietet umfassendes Programmangebot im TV, auf sportschau.de und im ARD-Hörfunk

Am 6. Juli 2019 öffnet unser Nachbarland Frankreich wieder die Tore für die besten Radrennfahrer der Welt, die bei der 106. Auflage der Tour de France darum kämpfen werden, am Ende in Paris ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Die Tour de France 2019 bietet ein vielseitiges, aber von Anfang an hoch belastendes Programm für die rund 180 Teilnehmer aus 22 Teams.

Der Grand Départ findet in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 1958 in Brüssel statt. Die belgische Hauptstadt ist Start- und Zielort des knapp 200 Kilometer langen Auftakt-Kurses sowie Austragungsort der zweiten Etappe, einem Mannschaftszeitfahren. Den Start nach Brüssel zu legen, bedeutet eine Hommage an den belgischen Radsport und dabei insbesondere an seinen berühmtesten Vertreter, Eddy Merckx. Der erfolgreichste Radprofi aller Zeiten gewann 50 Jahre zuvor zum ersten Mal die Tour de France und konnte insgesamt sogar fünfmal den Gesamtsieg beim bedeutendsten Radrennen der Welt holen.

Auf dem Programm der Tour de France stehen in diesem Jahr außerdem spannende Pyrenäen-Etappen wie die Fahrt auf den Col du Tourmalet, die aufreibende Überquerung von drei über 2000 Meter hohen Alpen-Pässen auf einer einzigen Etappe oder auch die Etappe hinaus nach Val Thorens, die die höchstgelegene Zielankunft auf 2365 Metern bietet. Daneben wird auch Historisches und Kulturelles nicht vernachlässigt, wenn das Peloton beispielsweise an der berühmten Kathedrale von Albi oder dem römischen Aquädukt Pont du Gard vorbeifährt oder wenn die Tour über die "Voie Sacrée" führt, die im Ersten Weltkrieg die einzige verbliebene Verbindung ins Kriegsgebiet von Verdun war.

Die ARD berichtet live ab dem 6. Juli von der Tour de France 2019. Täglich überträgt Das Erste live, an Wochentagen von ca. 16:05 bis 17:30 Uhr, an den Wochenenden abhängig von den Etappen etwas länger. ONE zeigt live alle Etappen ab dem Start bis zum Beginn der Übertragungen im Ersten. Darüber hinaus gibt es die gesamte Tour de France im Livestream zu sehen und ein umfassendes Programmangebot über sportschau.de und im ARD-Hörfunk. Federführer für die Tour-de-France-Übertragungen ist der Saarländische Rundfunk.

