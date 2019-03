ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 25. März 2019, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Die Erde schwitzt, das Eis schmilzt: Wie radikal müssen wir uns ändern?

Die Gäste: Svenja Schulze (SPD, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) Luisa Neubauer (Klimaaktivistin und Geographie-Studentin; Mit-Initiatorin der "Fridays for Future"-Proteste; Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen) Herbert Diess (Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und Vorsitzender des Markenvorstands Volkswagen Pkw) Markus Lanz (ZDF-Moderator) Ulf Poschardt (Chefredakteur der "Welt"-Gruppe)

An den Polen, in den Alpen - das Eis schmilzt und zeigt den rasanten Klimawandel. Können wir da so weitermachen wie bisher? Oder müssen wir unser Leben bei Energie, Reisen, Autos radikal verändern? Und was macht das mit Industrie und Arbeitsplätzen bei uns?

Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren.

