München (ots) - Kurz vor Weihnachten begrüßt Mareile Höppner vier ganz besondere Rategäste im "Dingsda"-Studio. Daniela Katzenberger und Frauke Ludowig setzen auf den Praxistest mit den eigenen Töchter: "Man steht immer vor einer Herausforderung, sein Kind zu verstehen. Meine Sophia wächst mehrsprachig auf - und dazu noch pfälzisch - das ergibt dann schon manchmal Kuddelmuddel! Ich glaube, wir sind deshalb gut vorbereitet"- so Daniela Katzenberger. Doch auch das gegnerische Team hat ein Ass im Ärmel, denn Schauspielerin Caroline Frier kennt "Dingsda" sehr gut: "Ich habe als Kind bei 'Dingsda' mitgemacht! Das war in den frühen 90ern. Und ein bisschen Rampensau war auf jeden Fall schon mit drin. Wenn meine Eltern Gäste hatten, habe ich oft versucht, länger wach zu bleiben und dachte: 'Ok, wenn du eine Show machst, dann kannst du länger aufbleiben' und das hat oft genug geklappt." Welche Beziehung sie und Oliver Petszokat zur Musik der 90er haben, warum Schwester Annette nicht ganz unschuldig an der Ehe mit Dirk Borchardt ist und wer Probleme mit Elternsprechtagen hat, verraten die prominenten Gäste am Freitag, 21.Dezember, um 18:50 Uhr im Ersten.

"Dingsda" bietet eine Mischung aus Spiel, Unterhaltung und Promi-Talk. Jeweils zwei prominent besetzte Teams treten gegeneinander an und müssen über mehrere Runden Begriffe erraten, die in Einspielfilmen von Kindern erklärt werden. Highlight des Quiz' sind die "Dingsda"-Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, die die verschiedensten Begriffe mit ihren Worten umschreiben - nicht immer für jeden verständlich, aber stets originell und urkomisch. Das Prominententeam, das am Ende der Show die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt und spendet den Gewinn für einen wohltätigen Zweck. Moderatorin Mareile Höppner ist begeistert von dem Konzept: "Die Stars von "Dingsda" sind natürlich die Kinder. Ich freue mich sehr, diesen Klassiker der Fernsehgeschichte in einer tollen zeitgemäßen Form zu präsentieren. "Dingsda" ist eine wunderbare Mischung aus witzigen Einspielern, Nervenkitzel am Ratepult und Talks mit prominenten Gästen über ihre ganz persönlichen Kindheitserinnerungen."

"Dingsda" mit Mareile Höppner immer freitags um 18:50 Uhr im Ersten. Im Internet: www.DasErste.de/dingsda

