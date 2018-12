München (ots) - Der undurchdringliche Urwald Thailands und die pulsierende Metropole Bangkok dienen als Kulisse für Mehmet Özakins (Erol Sander) schwierigsten Fall: Der beliebte türkische Kommissar der "Mordkommission Istanbul" steht beim "Einsatz in Thailand" vor der schier unlösbaren Aufgabe, den thailändischen Drogenboss Worawit Luang (Solarsin Ngoenwichit) aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Bangkok befreien, um das Leben seines Assistenten Mustafa Tombul (Oscar Ortega Sánchez) zu retten - in nur 72 Stunden. Schafft er es nicht, stirbt Mustafa. Doch der Jäger wird in der Fremde selbst zum Gejagten ...

Für Oscar Ortega Sánchez ist der hochspannende, im Stil eines Agententhrillers inszenierte "Einsatz in Thailand" der letzte als Mustafa Tombul: Nach zehn erfolgreichen Jahren nimmt er Abschied von der beliebten ARD-Degeto-Krimireihe. In weiteren Rollen spielen Melanie Winiger, Nadeshda Brennicke, Nicki von Tempelhoff, Mamhee Nakprasitte, Tuntita Patchoto, Vittaya Pansringarm und viele andere. Das Erste zeigt "Mordkommission Istanbul - Einsatz in Thailand" am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2018, um 20:15 Uhr.

"Mordkommission Istanbul" ist eine Produktion der Ziegler Film (Produzenten: Harmut Köhler und Regina Ziegler) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis und Sascha Schwingel (ARD Degeto).

Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.daserste.d e/unterhaltung/film/mordkommission-istanbul/index.html und https://www.instagram.com/ard_degeto/, O-Töne und RadioKits: https://www.ardtvaudio.de/beitrag/4912 Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ard-foto.de

