Das Erste: Wiedersehen der Kinderstars Hein Simon und Hansi Kraus bei "Wer weiß denn sowas?" Das Wissensquiz vom 18. bis 22. Dezember 2017 um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots) - Der eine sang sich mit "Mama" in die Herzen aller Mütter, der andere war der freche Star der "Lausbubengeschichten". Bei "Wer weiß denn sowas?" begrüßt Moderator Kai Pflaume am Donnerstag die ehemaligen Kinderstars Hein "Heintje" Simon und Hansi Kraus zum amüsanten Rateduell. Bereits am Montag treten die Kabarettisten Torsten Sträter und Thomas Freitag zum lustigen Rätseln über die richtigen Antworten auf knifflige Fragen an.

Der ehemalige "Sportschau"-Moderator Reinhold Beckmann trifft am Dienstag auf die aktuelle "Sportschau"-Moderatorin Jessy Wellmer. Am Mittwoch sind die Moderatoren der "Maus"-Sendungen dran: Bei "Die Sendung mit der Maus" und "Frag doch mal die Maus" beweisen die Moderatoren Armin Maiwald und Ralph Caspers, dass man auch schwierige Dinge leicht erklären kann - ob ihnen das bei der Beantwortung der "WWDS?"-Fragen hilft?

Am Freitag gibt's wieder den doppelten Ratespaß, wenn die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton zuerst mit den Kabarettisten Willy Astor und Michl Müller und direkt im Anschluss mit den Schauspielern Wotan Wilke Möhring und Frederick Lau darum kämpfen, möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen. Dazu müssen sie die richtigen Antworten auf Fragen, wie diese erraten:

Womit lässt sich ein bereits geöffneter Joghurtbecher wieder provisorisch verschließen? a) Kugelschreiber b) Plastiklöffel c) Strohhalm Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 18. bis 22. Dezember 2017 im Überblick: Montag, 18. Dezember - Torsten Sträter und Thomas Freitag Dienstag, 19. Dezember - Reinhold Beckmann und Jessy Wellmer Mittwoch, 20. Dezember - Armin Maiwald und Ralph Caspers Donnerstag, 21. Dezember - Hein Simons und Hansi Kraus Freitag, 22. Dezember 1. Sendung Willy Astor und Michl Müller 2. Sendung Wotan Wilke Möhring und Frederick Lau

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas

