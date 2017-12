DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: Regierungsmodell "GroKo" findet mehr Zustimmung als Minderheitsregierung Bitte Sperrfrist beachten

Köln (ots) -

Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien: Donnerstag, 14. Dezember 2017, 23.59 Uhr Für Nachrichtenagenturen frei mit Übernahme des Sperrfristvermerks Verwendung nur mit Quellenangabe "DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin" 61 Prozent der Wahlberechtigten bewerten eine mögliche Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD als sehr gut oder gut. Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 7. Dezember 2017 sind das 16 Prozentpunkte mehr. 35 Prozent beurteilen das Modell der großen Koalition als weniger gut bzw. schlecht. Eine CDU/CSU-Minderheitsregierung können sich 34 Prozent der Bürger sehr gut oder gut vorstellen, 59 Prozent fänden das Modell weniger gut oder schlecht. Hälfte der Bürger sieht Union in stärkerer Verhandlungsposition bei Gesprächen mit der SPD 52 Prozent der Wahlberechtigten sind der Meinung, dass die CDU/CSU die stärkere Verhandlungsposition bei den Gesprächen mit der SPD über die Bildung einer Bundesregierung hat. 33 Prozent der Befragten denken, dass die SPD die einflussreichere Position hat. Acht Prozent meinen, dass Union und SPD gleich starke Gesprächspartner sind. Sonntagsfrage: Leichtes Minus für SPD und Linke In der aktuellen Sonntagsfrage erhält die Union 32 Prozent der Wählerstimmen, die SPD kommt auf 20 Prozent. Die AfD erhält 13 Prozent der Stimmen. Die Grünen würden zwölf Prozent der Bürger wählen, die FDP und die Linke neun Prozent. Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 7. Dezember 2017 verlieren SPD und Linke jeweils einen Prozentpunkt. Die Grünen gewinnen einen Prozentpunkt. Die Stimmen für die Union, die AfD und die FDP bleiben unverändert. Studieninformation Der DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des "ARD-Morgenmagazins". Befragt wurden vom 11. bis 13. Dezember 1.029 Wahlberechtigte Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5%) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50%) Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 02150/20 65 62 oder 0172/24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden. Die Ergebnisse werden im "ARD-Morgenmagazin" am Freitag, 15. Dezember 2017 veröffentlicht. Die Fragen im Wortlaut: 1. Ich nenne Ihnen nun mögliche Zusammensetzungen einer künftigen Bundesregierung. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie diese sehr gut, gut, weniger gut oder schlecht finden. a. Eine Koalition aus CDU/CSU und SPD b. Eine CDU/CSU-Minderheitsregierung 2. CDU/CSU und SPD wollen in dieser Woche mit Gesprächen über die Bildung einer Bundesregierung beginnen. Wer hat Ihrer Meinung nach die stärkere Verhandlungsposition bei den Gesprächen: CDU/CSU oder SPD? 3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre? Fotos unter ARD-Foto.de

