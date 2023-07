MCI Austria

MCI GOES EUROPE

Innsbruck (ots)

Europäische Universität ULYSSEUS wächst weiter!

Good news: Die Europäische Kommission hat soeben die unter tatkräftiger Mitwirkung des MCI entstehende Europäische Universität ULYSSEUS für die zweite Finanzierungsrunde ausgewählt.

ULYSSEUS ist ein bahnbrechendes europäisches Universitätsprojekt, das die Zusammenarbeit zwischen acht renommierten Hochschulen Europas fördert:

MCI | Die Unternehmerische Hochschule®

Universität Sevilla, E

Universität Genua, I

Universität Cote d’Azur, F

Technische Universität Kaschau/Košice, SLO

Haaga-Helia University of Applied Sciences, SF

Universität Münster, D

Universität Montenegro, MNE

In der von einer hochkarätigen Expert:innen-Jury mit beeindruckenden 92/100 Punkten beurteilten Entscheidung der Europäischen Kommission werden besonders die Forschungsstärke, Exzellenz in der Lehre, Innovationskraft, Verankerung am jeweiligen Standort, Internationalität und Dynamik der beteiligten Hochschulen gewürdigt.

Abgesehen vom Aufbau gemeinsamer europäischer Studienprogramme auf Bachelor-, Master- und Doktoratsebene („European Joint Programs“) sieht die gemeinsame ULYSSEUS European University den Aufbau von forschungsstarken „Innovations Hubs“ vor. Dabei handelt es sich um stark im Umfeld des jeweiligen Standorts verankerte und international wirkende Forschungs-, Innovations-, Wissens- und Kompetenzzentren:

Innovation Hubs:

Sustainable Entrepreneurship & Impact: MCI | Die Unternehmerische Hochschule®

Nachhaltige Energie, Verkehr & Mobilität: Universität Sevilla

Robotik: Universität Genua

Altern & Wohlbefinden: Universität Côte d'Azur

Digitaler Wandel in der Industrie: Technische Universität Kaschau/Košice

Angewandte KI für Wirtschaft & Bildung: Haaga-Helia Hochschule Helsinki

Sozial-ökologische Nachhaltigkeit: Universität Münster

Cybersicherheit: Universität Montenegro

Mit der positiven Entscheidung der Europäischen Kommission ist eine Mittelzusage von 12,8 Mio. Euro für die nächste Förderperiode verbunden. Dazu kommen nationale Kofinanzierungen und die Möglichkeit, den Europäischen Universitäten vorbehaltene Forschungs- und Projektanträge zur Finanzierung bei der Kommission einzureichen.

ULYSSEUS wird in der neuen Förderperiode überdies über die europäischen Grenzen hinauswachsen und drei Ulysseus Zweigstellen in Ländern außerhalb Europas einrichten.

Stimmen:

Anton Mattle, Landeshauptmann von Tirol, Cornelia Hagele, Tiroler Landesrätin für Wissenschaft, Bildung, Gesundheit & Pflege:

„Tirol wird im internationalen Standortwettbewerb nur bestehen können, wenn wir in unsere jungen Menschen investieren und ihnen Chancen bieten mit Forschung, Bildung und Innovation an den intelligenten Lösungen der Zukunft zu arbeiten. Wir gratulieren dem MCI und der Universität Innsbruck sowie den beiden Europäischen Universitätskonsortien ULYSSEUS und AURORA sehr herzlich zur beeindruckenden Auszeichnung durch die Europäische Kommission und wünschen für die nächsten Schritte viel Glück und Erfolg“, gratulieren LH Anton Mattle und LRin Cornelia Hagele im Namen des Landes Tirol.

Georg Willi, Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck:

„Mit der positiven Beurteilung über die nächste Förderperiode stellt das MCI einmal mehr seine Leistungsfähigkeit im europäischen Wettbewerb unter Beweis. Ich freue mich sehr, dass die Landeshauptstadt Innsbruck mit MCI / ULYSSEUS und LFUI / AURORA gleich zwei Europäische Universitäten beheimaten darf. Damit wird Innsbruck immer mehr zum internationalen Forschungszentrum, Wissens-Hub und Kraftplatz mit Anziehungskraft für kluge Köpfe aus der ganzen Welt.“

Siegfried Walch, MCI Leiter ULYSSEUS European University:

„Die Entscheidung der Europäischen Kommission, untermauert mit der beeindruckenden Punktzahl von 92/100, würdigt die Forschungsstärke, Lehrexzellenz, Innovation, lokale Verankerung, Internationalität und Dynamik der beteiligten Hochschulen. Dieses großartige Feedback der Jury reflektiert damit auch die Leistung aller Teams am MCI und an unseren Partneruniversitäten und deren Beitrag zu diesem Erfolg.“

Andreas Altmann, MCI Rektor:

„Ich bin unglaublich stolz auf das großartige Team des MCI, das sich trotz der vielen Herausforderungen der letzten Jahre nicht von seinem konsequenten Weg abbringen lässt und Schritt für Schritt setzt, um den anspruchsvollen Zielen gerecht zu werden. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, unseren Trägern und Partnern und den vielen Unterstützern, die unter der engagierten Leitung von Prof. Siegfried Walch diesen schönen Erfolg nach Tirol geholt haben.“

