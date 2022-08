ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 35/22

Mainz (ots)

ZDF Mainz, Planungsredaktion, Tel. 06131 – 7015245/34/46 Mainz, 26. August 2022/pl2608n1.doc ZDF-Programmänderung Woche 35/22 So., 28.8. 9.30 Katholischer Gottesdienst Bitte Änderung beachten: Werde selig Bitte streichen: Gast sein _____________________________ 18.00 ZDF.reportage Chaos in der Ferienzeit . . . Bitte Ergänzung beachten: Film von Sara Milena Imhoff und Laurence Boms (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Di., 30.8. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 0.20 Uhr beachten: 0.20 neoriginal The Tourist - Duell im Outback "Lasciate ogni speranza" 1.20 neoriginal (VPS 1.15) The Tourist - Duell im Outback Hüte dich vor dem Zorn des sanftmütigen Mannes 2.15 Schatten der Mörder - Shadowplay (2) (VPS 2.10) 4.05 neoriginal (VPS 4.00) Hamilton - Undercover in Stockholm 4.50 Leute heute (VPS 4.45) 5.05- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 Woche 36/22 Mo., 5.9. Bitte nochmalige Beginnzeitkorrektur beachten: 23.55 neoriginal (VPS 23.10) The Tourist - Duell im Outback 0.55 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.25) Nasim (Weiterer Ablauf ab 2.15 Uhr wie vorgesehen.) MfG ZDF-Planungsredaktion i.A. Heike Heinrich

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell