MCI goes UCLA: Abkommen mit renommierter US-Uni

Studienaufenthalte an UCLA Extension in Kalifornien | Internationale Chancen & umfassendes Weiterbildungsangebot für MCI-Studierende

MCI | Die Unternehmerische Hochschule® eröffnet weitere internationale Türen: Die kürzlich abgeschlossene Kooperation mit UCLA Extension, dem Weiterbildungsinstitut der renommierten University of California (UCLA), bietet Studierenden des MCI die spannende Möglichkeit, mehrere Wochen bzw. Monate in Los Angeles zu studieren.

An der UCLA Extension profitieren MCI-Studierende von einem breiten Angebot an qualitätsvollen Zertifikatsprogrammen in Wirtschaft, Gesellschaft und Technologien, einem höchst attraktiven Standort in der pulsierenden Weltstadt Los Angeles sowie zahlreichen Gelegenheiten zur internationalen Vernetzung. Außerdem ermöglicht das kürzlich geschlossene Abkommen eine substantielle Reduktion der Teilnahmegebühren für Studierende der Unternehmerischen Hochschule®.

„MCI-Studierende können inzwischen aus Hunderten Optionen für ihren Auslandsaufenthalt wählen. Trotzdem sticht ein Aufenthalt am Campus der UCLA daraus noch einmal heraus“, erklärt Susanne Lichtmannegger, Leiterin des Bereichs International Relations am MCI. „Das Abkommen mit der UCLA Extension ist ein weiterer Beleg dafür, dass Internationalität am MCI großgeschrieben wird.“

UCLA Extension

UCLA Extension ist ein auf akademische Weiterbildung und Zertifikatsprogramme spezialisiertes Institut und gehört zu den größten und ältesten Einrichtungen für Weiterbildung in den USA. Der Campus ist an der renommierten University of California in Los Angeles angesiedelt – eine der angesehensten öffentlichen Universitäten der Welt.

