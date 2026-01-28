Kölner Stadt-Anzeiger

Theologe Seewald wechselt von Münster an die LMU München

Eigener Lehrstuhl für Dogmatik ab Sommersemester

Köln. Der renommierte Münsteraner Theologe Michael Seewald wechselt an die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Dies berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe und ksta.de) unter Berufung auf sichere Quellen in Universitätskreisen. Eine offizielle Mitteilung der LMU stehe bevor.

Seewald erhält bereits zum Sommersemester einen eigenen Lehrstuhl für Dogmatik an der katholisch-theologischen Fakultät der LMU. Wie die Zeitung weiter berichtet, gingen der Berufung intensive Bemühungen der LMU voraus, Seewald als herausragenden Fachvertreter seiner Generation an sich zu binden.

Seewald forscht unter anderem zu Theorien der Lehrentwicklung und Reformdebatten in der katholischen Kirche. Seine Bücher wurden in zehn Sprachen übersetzt. Seewalds Buch "Dogma im Wandel" von 2018 gilt inzwischen als ein Standardwerk.

Der 1987 in Saarbrücken geborene Seewald wurde 2016 - im Alter von nicht einmal 30 Jahren - als einer der jüngsten Geisteswissenschaftler in Deutschland auf den traditionsreichen Lehrstuhl für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster berufen. Zu seinen Vorgänger gehören der Jesuitengelehrte Karl Rahner und Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI.

Seit 2022 war Seewald Sprecher des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der Universität Münster. Er ist Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin sowie Mitglied der nordrhein-westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste.

Für seine wissenschaftliche Arbeit erhielt Seewald zahlreiche Auszeichnungen, allen voran 2025 den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft würdigte ihn als "Schlüsselfigur" in den theologischen Debatten über die Entwicklung und Auslegung.

Von 2009 bis 2011 hatte Seewald bereits sein Promotionsstudium an der LMU absolviert und sich 2015 dort habilitiert. 2013 wurde der Theologe zum Priester geweiht.

