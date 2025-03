NIVEA

Happy moments in the sun

Dank der Nivea Sun Sonnenmilch-Spender

Hamburg (ots)

Mit einer ganz besonderen Aktion unterstützt Nivea Sun diesen Sommer schöne und sorglose Momente in der City: In mehreren deutschen Städten werden kostenlose Sonnenmilch-Spender aufgestellt, um Jeder und Jedem zuverlässigen Schutz für unbeschwerte Sonnenmomente zu geben.

Aktion von April bis August 2025

Ob der Shoppingbummel, die Pause auf der sonnigen Bank im Stadtpark oder der fröhliche Weekend-Trip, um die kulturellen Highlights in deutschen Metropolen zu erkunden - Unternehmungen wie diese haben eines gemeinsam: Sie stehen für Lebensfreude und Unbeschwertheit. Und sie machen natürlich noch mehr Spaß, wenn das Wetter mitspielt und dabei die Sonne vom blauen Himmel lacht.

Doch kann ein Sonnenbrand, und sei er noch so leicht, die Freude nach so einem schönen, erlebnisreichen Tag trüben. Deshalb hat sich Nivea Sun für dieses Jahr eine ganz besondere Aktion ausgedacht: In mehreren deutschen Städten - u. a. in Berlin, Hamburg und München - werden zwischen April und August 70 Nivea Sun Sonnenmilch-Spender aufgestellt. Also Augen auf in der City: Die Nivea Sun Sonnenmilch-Spender werden dort platziert, wo viele Menschen zusammenkommen - an ausgewählten kulturellen Hot-Spots, in beliebten, zentral gelegenen Grünanlagen oder inmitten belebter Einkaufsstraßen.

Kostenlos lässt sich an diesen Stationen verlässlicher Sonnenschutz in Form der Nivea Sun Schutz & Pflege Lotion LSF 50+ tanken - um sich damit einzucremen und gemeinsam mit Nivea Sun unbeschwert die sonnigen Momente des Lebens zu genießen. Zudem lädt ein an den Sonnenmilch-Spender-Stationen angebrachter QR-Code dazu ein, mehr darüber zu erfahren, weshalb Sonnenschutz - und eine regelmäßige Reapplikation! - so wichtig sind und wie man sich am besten vor den unerwünschten Folgen der UVB- und UVA-Strahlen, wie Sonnenbrand, vorzeitige Hautalterung und Hautkrebs schützen kann.

