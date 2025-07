ZDF

Neue ZDFroyal-Reihen im Sommer: "Plötzlich Majestät" und "Royal Family"

Mainz (ots)

Fünf neue ZDFroyal-Dokus sind ab jetzt im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. "Plötzlich Majestät" erzählt in drei Episoden große Liebesgeschichten von Bürgerlichen, die Europas Thronanwärter geheiratet haben. Zwei Folgen zeigt das ZDF am Dienstag, 29. Juli 2025, um 20.15 Uhr und 21.00 Uhr. In der Reihe "Royal Family" stehen königliche Geschwister im Mittelpunkt. Mit dem britischen Königshaus beschäftigt sich eine Doku am Dienstag, 5. August 2025, 20.15 Uhr, mit dem niederländischen Königshaus eine weitere am Dienstag, 12. August 2025, 20.15 Uhr.

Die Dokureihe "Plötzlich Majestät"von Veronica Iacono, Mike Kenneally und Lisa Wolff erzählt in den Folgen "Liebe und Geheimnis", "Hochzeit und Verwandlung"sowie "Kinder und Krisen", was passiert, wenn sich Bürgerliche und Royals ineinander verlieben. Es kann das Leben von einem Tag auf den anderen durcheinanderwirbeln, Traditionen über den Haufen werfen und ganze Monarchien erschüttern. So geschehen, als sich um das Jahr 2000 Europas Thronfolger und Thronfolgerinnen nicht mehr standesgemäße Partner wählten. Die Liebe zu einem Royal hat für Mary Donaldson, Mette-Marit Tjessem Høiby, Kate Middleton und Daniel Westling alles verändert. Können die Bürgerlichen die anachronistischen Ansprüche und Erwartungen der Königshäuser erfüllen? Wenn ja, zu welchem Preis?

Die Reihe "Royal Family"schaut auf die Geschwister der Thronfolger und fragt, ob sie das leichtere Leben führen. Haben sie Privilegien, aber kaum Pflichten? Und was bedeutet im Vergleich dazu der "Topjob" für die Erstgeborenen? Die Filme von Annette von der Heyde über "Englands königliche Geschwister"und von Julia Melchior über "Hollands königliche Geschwister"geben exklusive Einblicke, wie die nachgeborenen Prinzen und Prinzessinnen der traditionsreichen Häuser von Großbritannien und den Niederlanden mit ihren Nebenrollen im königlichen Schauspiel zurechtkommen. Deutlich wird, wo das Rollenbild nicht stimmig ist, drohen Konflikte und Skandale.

Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.

