UEFA Frauen-EM 2025: Großer Zuschauererfolg für ARD und ZDF

Mehr als sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten live im ZDF das Finale der UEFA Frauen-EM 2025, bei dem die Entscheidung zwischen England und Spanien erst im Elfmeterschießen fiel. Mit einem Marktanteil von 33,2 Prozent war der krönende Abschluss der Fußball-Europameisterschaft der Frauen auch beim deutschen Publikum klar auf Platz 1 gesetzt. Die Zuschauerzahlen des Finales im ZDF entsprechen dem insgesamt guten Zuspruch: Die EM-Spiele sahen im Schnitt 4,898 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in ARD und ZDF, bei einem Marktanteil von 26,1 Prozent.

ZDF Sportchef Yorck Polus: "Spannende Spiele mit vielen Zuschauerinnen und Zuschauern – diese EM gibt dem Frauen-Fußball weiteren Auftrieb. Das Turnier hat gezeigt, dass die europäischen Nationalteams in ihren Top-Leistungen eng beieinander liegen. Wir werden im ZDF die tolle Entwicklung des Frauen-Fußballs auch weiterhin intensiv begleiten."

Die EM-Spiele waren gerade auch bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern stark nachgefragt. In der Gruppe der 14 bis 49-Jährigen liegt der durchschnittliche Marktanteil bei 28,8 Prozent. Und bei den Jüngeren unter 30 Jahren erreichten die Spielübertragungen einen hohen Marktanteil von 41,0 Prozent.

Die EM-Spiele mit deutscher Beteiligung

Die fünf Spiele mit deutscher Beteiligung bei der UEFA Frauen-EM 2025 sahen bei ARD und ZDF im Schnitt 10,038 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 47,1 Prozent. Das Viertelfinale Deutschland – Frankreich, das im ZDF zu sehen war, steht mit 10,919 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einem Marktanteil von 51,7 Prozent auf Platz vier der publikumsstärksten Frauen-EM-Spiele, die seit 1997 in der ARD oder im ZDF übertragen wurden. Auf Platz zwei liegt das diesjährige EM-Halbfinale Deutschland – Spanien. Den Spitzenplatz hält das EM-Finale 2022 England – Deutschland. Das EM-Halbfinale 2022 Frankreich – Deutschland liegt in diesem Ranking der besten EM-Spiele mit deutscher Beteiligung auf Platz 3.

Die erfolgreichsten Spiele ohne Beteiligung der deutschen Mannschaft waren bei der Frauen-EM 2025 das im ZDF ausgestrahlte Finale zwischen England und Spanien mit 7,102 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 33,2 Prozent Marktanteil sowie das ebenfalls im ZDF ausgestrahlte Halbfinale zwischen England und Italien mit 7,085 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einem Marktanteil von 35,8 Prozent.

Die EM-Zahlen im ZDF-Streaming-Portal

Zu den Spielen der Fußball-EM der Frauen 2025 waren im ZDF-Streaming-Portal insgesamt sechzehn Event-Livestreams online. Diese erreichten insgesamt 7,94 Millionen Views – eine deutliche Steigerung im Vergleich zur EM 2022. Das Viertelfinale Frankreich – Deutschland wurde hierbei mit 2,32 Millionen Views am besten abgerufen, gefolgt vom Finale England – Spanien mit 1,37 Millionen Views. Am EM-Finaltag, am 27. Juli 2025, erzielte das ZDF Streaming mit 7,99 Millionen Visits und ZDF Nachrichten und Sport mit 3,24 Millionen Visits die höchste Nutzung während der UEFA Frauen-EM 2025. Die Abrufvideos zur Fußball-EM der Frauen erzielten insgesamt 3,80 Millionen Views.

Mainz, 28. Juli 2025

