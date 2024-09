Kölner Stadt-Anzeiger

Rheinischer Präses: AfD-Wahlergebnisse erschreckend/Thorsten Latzel fordert "Politik, die Probleme angeht"

Köln (ots)

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR), Thorsten Latzel, hat die Wahlergebnisse der AfD in Thüringen und Sachsen als "erschreckend" bezeichnet. "Unsere Demokratie braucht Demokraten - Menschen, die unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Spielregeln des fairen Umgangs respektieren", sagte der leitende Geistliche der zweitgrößten evangelischen Landeskirche in Deutschland. "Wir dürfen unsere Gesellschaft nicht spalten lassen. Wir brauchen Politik, die Probleme angeht, mehr Dialog und klare Abgrenzung gegen Hass und Hetze", so Latzel weiter. Die evangelische Kirche werde sich "weiter für eine offene Gesellschaft und die Stärkung der Demokratiefähigkeit engagieren".

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell