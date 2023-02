Kölner Stadt-Anzeiger

Reul kündigt konsequentes Einschreiten gegen Randalierer an Karneval an

Köln (ots)

Köln. Die Polizei in NRW will mit einer deutlich erhöhten Präsenz Ausschreitungen an den Karnevalstagen vorbeugen. NRW-Innenminister Herbert Reul warnt potenzielle Gewalttäter davor, dass die Beamten bei Regelverstößen kein Auge zuzudrücken werden: "Unsere Polizisten sind gehalten, gegen Belästigungen und Übergriffe konsequent vorzugehen - auch an Karneval", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe).

Nicht nur für Kölnerinnen und Kölner sei Weiberfastnacht sicher ein Highlight der Saison, erklärte Reul. "Und genauso sicher ist es in dieses Mal ein besonderer Karneval. Denn die vergangen drei Jahren haben ihre Spuren hinterlassen", sagte der NRW-Innenminister. Krieg, Inflation und Geldsorgen würden viele Menschen belasten. "Umso wichtiger finde ich, dass es diese Tage gibt, an denen man mal für einige Stunden abschalten und die Sorgen beiseitelegen kann. Aber: "Gerade, weil Karneval ein Fest der Freude ist, bitte ich die Bürgerinnen und Bürger eindringlich, friedlich zu bleiben und sich an die Regeln zu halten. Jeder sollte wissen, wann es genug Kölsch gewesen sind", sagte der CDU-Politiker der Zeitung.

