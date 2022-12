Kölner Stadt-Anzeiger

Verfassungsschutz NRW: Russland späht Kasernen mit Drohnen aus

Köln (ots)

Der Chef des Verfassungsschutzes in NRW, Jürgen Kayser, warnt davor, dass der russische Geheimdienst Bundeswehreinrichtungen in NRW ausspioniert. In den sozialen Netzwerken würden Desinformationen und "Putin-Propaganda" verbreitet. "Gleichzeitig müssen wir davon ausgehen, dass interessante Objekte gezielt ausgespäht werden, zum Beispiel Kasernen, in denen ukrainische Soldaten an Waffensystemen ausgebildet wurden", sagte Kayser dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). "Da gab es Hinweise, dass diese mit Drohnen überflogen wurden", so der Chef des NRW-Verfassungsschutzes.

