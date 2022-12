Kölner Stadt-Anzeiger

Béla Réthy glaubt nicht an neues Sommermärchen bei EM 2024 - "Deutschland war damals entspannter"

ZDF-Sportreporterlegende Béla Réthy glaubt nach dem Vorrunden-WM-Aus der deutschen Elf nicht an eine Wiederholung des "Sommermärchens" bei der EM in Deutschland in zwei Jahren. "Das ist genauso wie Woodstock. Das ist nicht wiederholbar", sagt Réthy im Podcast "Die Wochentester" (Kölner Stadt-Anzeiger/RedaktionsNetzwerk Deutschland) ) im Gespräch mit den Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Die Unbefangenheit von damals sei nicht noch einmal wiederherstellbar. "Wir sind sehr gespalten, sehr negativ. 2006 war Deutschland ein anderes Land, entspannter, toleranter. Nicht so dogmatisch. Nicht so demagogisch", so Réthy. Der Moderator äußert sich nach dem Ausscheiden der Mannschaft und den turbulenten Tagen beim DFB auch zum Führungsduo Hansi Flick und Oliver Bierhoff: "Bei Hansi Flick klang es so, als wenn er nicht ohne Oliver Bierhoff könne. Aber ein Trainer, der in einer Saison mit dem FC Bayern sieben Titel geholt hat, sollte genug Selbstbewusstsein haben, die Sachen selbst zu regeln, ohne einen Babysitter."

