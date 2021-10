Kölner Stadt-Anzeiger

Rasche hält Ampel auch in NRW für mögliche Option

Köln (ots)

Christof Rasche, Fraktionschef der FDP im Düsseldorfer Landtag, ist grundsätzlich offen eine Ampel-Koalition in NRW nach der nächsten Landtagwahl im Mai 2022. "Klar ist, dass ich die erfolgreiche Koalition mit der CDU auch nach der nächsten Landtagswahl fortsetzen möchte", sagte Rasche in einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagsausgabe). "Falls es dafür keine Mehrheit geben sollte, müssen wir uns den Herausforderungen stellen", fügte der Liberale hinzu. Dann werde die Regierungsbildung "nicht an der Kommunikation" scheitern. "Das Klima zwischen Grünen und FDP hat sich verbessert. Das hängt sicher auch mit den Personen auf beiden Seiten zusammen. Es gibt jetzt ein gewisses Vertrauensverhältnis, auf das man bauen könnte", sagte Rasche der Zeitung.

Mit Blick auf die geplante Wahl von Hendrik Wüst (CDU) zum neuen Ministerpräsidenten von NRW erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende, auf den Münsterländer komme "jetzt eine schwierige Aufgabe zu": "Ich kenne von ihm konservative Positionen, sehe aber auch liberale Ansätze, zum Beispiel in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Diese auszubalancieren ist die Herausforderung im neuen Amt."

