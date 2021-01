Kölner Stadt-Anzeiger

ARD-Vorsitzender Tom Buhrow: Wir befinden uns aktuell im größten Reformprozess in der Geschichte der ARD

Der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buhrow weist den Vorwurf, die ARD sei nicht reformbereit, zurück. "Wir befinden uns aktuell im größten Reformprozess in der Geschichte der ARD", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). "Das macht allein in der jetzt begonnenen Beitragsperiode bis 2024 über 300 Millionen Euro aus. Und dann noch einen weiteren dreistelligen Millionenbetrag bis Ende des Jahrzehnts", sagte der 62-Jährige der Zeitung. Von diesen Reformen sei alles betroffen, was das Programm nicht beschädige "Da geht es um Datenverarbeitung, die Archive, Kooperationen, um alles, was hinter den Kulissen stattfindet." Man sei jetzt aber an einem Punkt, an dem man ehrlich sein müsse. "Man kann nicht sagen: Reform, Reform, Reform, aber wir wollen keine Abstriche an dem, was zu sehen und hören ist."

