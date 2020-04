ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Samstag, 18. April 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Corona-Krise - Alltag einer Risikopatientin Sina Wolf ist 19 Jahre alt und gehört zur Corona-Risikogruppe. Die junge Frau hat eine eingeschränkte Lungenfunktion. Für "Menschen - das Magazin" hat sie ihren Alltag dokumentiert. Ihre Freundinnen trifft sie nur virtuell, Schwester Amelie und die Eltern verzichten auf alle sozialen Kontakte. Über die Hamsterkäufe hat sich Sina, die eine Spinale Muskelatrophie hat, besonders geärgert, denn in der Folge gab es keine Atemschutzmasken mehr. Wichtige Hilfen für Sina entfallen, denn jede Person könnte das für sie lebensbedrohende Virus einschleusen. Bei den digitalen Hausaufgaben helfen nun statt der Schulassistentin die Eltern. Sinas Physiotherapie entfällt auf unbestimmte Zeit. Sina befürchtet nun weiter fortschreitende körperliche Einschränkungen und starke Schmerzen. Da auch kein Kamerateam ins Haus darf, hat "Menschen - das Magazin" mit Sina über Bildtelefon gesprochen, und Sinas Vater hat den Familienalltag gefilmt. Sinas Geschichte zeigt auf eindrucksvolle Weise und stellvertretend für viele Menschen, die aufgrund ihrer Einschränkungen Angst vor der Erkrankung COVID-19 haben, was es jetzt heißt, mit ständiger Sorge in häuslicher Isolation leben.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell