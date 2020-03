ZDF

Mittwoch, 1. April 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Oliver Petszokat, Sänger Pflegeangebote in Zeiten von Corona - Pflegekräfte online finden Pfannkuchen mit Heringssalat - Kochen mit Mario Kotaska Tierheime in Zeiten von Corona - Wie läuft die Arbeit und Vermittlung? Mittwoch, 1. April 2020, 12.15 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Nachbarschaftshilfe für Bauer - Mitarbeiter verzweifelt gesucht Not macht erfinderisch - Balkonsport mit Fitnessprogramm Küchenträume - Malenes Carrot Cake Mittwoch, 1. April 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Todestag von Harald Juhnke - Entertainer starb vor 15 Jahren Markus Lanz im Interview - Tägliche Sendung in Zeiten von Corona Michael Fitz im ZDF - "Die Toten von Salzburg" am Abend

