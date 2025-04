DGQ mit neuen Online-Trainings: Kompakter, praxisnaher Einstieg in drei Managementsysteme

Frankfurt/Main (ots) - Nur noch wenige Wochen, dann ist es so weit: Am 7. November 2024 versammelt sich die deutsche Qualitätsmanagement-Community zum DGQ-Qualitätstag in Frankfurt am Main. Zum achten Mal lädt die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) zu diesem Expertentreff ein. Die Teilnehmenden erwartet im House of Logistics and Mobility (HOLM) am ...

mehr