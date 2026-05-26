Bundespatentgericht

Jahresbericht 2025 des Bundespatentgerichts erschienen

München (ots)

Der Jahresbericht 2025 des Bundespatentgerichts steht zum Download zur Verfügung.

Auch in diesem Jahr gewährt er interessante Einblicke in die Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts und hält Zahlen und Fakten zur Geschäftslage des Gerichts bereit.

Alle Informationen finden Sie auch in englischer Sprache.

Den Download finden Sie über folgenden Link: Jahresbericht 2025

Druckexemplare stehen Ihnen in Kürze zur Verfügung.

Original-Content von: Bundespatentgericht, übermittelt durch news aktuell