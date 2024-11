eBay Deutschland

Neue Zahlungsoption bei eBay: Jetzt kaufen, bis zur Mitte des nächsten Monats in einer Rechnung bezahlen

Dreilinden / Berlin (ots)

Der Online-Marktplatz eBay führt in Deutschland eine neue Zahlungsoption ein. Ab sofort können Kund*innen die "Monatsabrechnung" nutzen und ihre Käufe eines Monats in einer Sammelrechnung bezahlen, die sie am ersten Tag des Folgemonats erhalten. Die neue Zahlungsoption, die in Deutschland sehr beliebt ist, bietet den deutschen Käufer*innen Flexibilität und Kontrolle bei der Bezahlung ihrer Einkäufe bei eBay.

"Mit der Monatsabrechnung bieten wir unseren Kund*innen eine weitere Möglichkeit, ihr Online-Shoppingerlebnis nach ihren Wünschen zu gestalten", sagt Dr. Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin von eBay Deutschland. "Aus Befragungen wissen wir, dass unsere Kund*innen sich eine unkomplizierte Lösung für die Zusammenfassung mehrerer Einkäufe wünschen. Genau das machen wir jetzt mit der Monatsabrechnung von Riverty möglich." Für Verkäufer*innen bei eBay ändert sich durch die Monatsabrechnung nichts: Sie erhalten ihr Geld wie bisher entsprechend dem vereinbarten Auszahlungsplan.

Integrierte Lösung mit etabliertem Partner Riverty

Die Monatsabrechnung ist eine integrierte, leistungsstarke Option zum späteren Bezahlen ohne zusätzliche Kosten. Kund*innen müssen keinen gesonderten Account anlegen. Am Ersten des Folgemonats bekommen sie eine Rechnung über alle hinzugefügten Käufe. Diese können sie innerhalb von 14 Tagen bezahlen. Gebühren fallen bei rechtzeitiger Bezahlung nicht an. Abgewickelt werden die Zahlungen über Riverty, einem erfahrenen und verlässlichen deutschen Zahlungsdienstleister aus der Bertelsmann-Gruppe.

"Die Sicherheit unserer Käufer*innen und Verkäufer*innen steht für uns an erster Stelle, deshalb haben wir hohe Anforderungen an unsere Partner", so Meier-Andrae. "Riverty erfüllt diese mit skalierbarer Technologie, bewährter Erfahrung bei Finanzierungslösungen und hoher finanzieller Stabilität als Teil des Bertelsmann-Konzerns." Riverty unterstützt Tausende von Verkäufer*innen und mehr als 28 Millionen Verbraucher*innen mit mehr als 80 Millionen Zahlungstransaktionen pro Monat. "Unsere Partnerschaft mit eBay ist ein Beispiel für unsere 'Merchant-first'-Strategie, sagt Andreas Barth, CEO von Riverty. "eBay, ein Pionier im E-Commerce, bietet eine einzigartige Auswahl an seltenen und schwer zu findenden Artikeln. Wir sind stolz darauf, dass eBay sich für Riverty entschieden hat, um seine Zahlungsoptionen zu erweitern und den Kunden eine größere Auswahl zu bieten."

eBay führt die neue Zahlungsoption jetzt für viele eBay-Kund*innen in Deutschland ein und wird sie bis Anfang 2025 allgemein verfügbar machen.

Zahlungsabwicklungsstrategie von eBay

Die Zahlungsabwicklung ist weiterhin ein strategischer Hebel und Wachstumstreiber für eBay. "Unseren Kund*innen einen reibungslosen, relevanten und vertrauenswürdigen Handel auf der ganzen Welt zu ermöglichen, ist das Herzstück der Zahlungsabwicklungsstrategie von eBay. Deshalb freuen wir uns, unseren Kund*innen kurz vor den anstehenden Feiertagen noch mehr Auswahl und Flexibilität zu bieten", sagt Avritti Khandurie Mittal, VP und General Manager of Global Payments & Financial Services bei eBay. Neben der Monatsabrechnung bietet der Online-Marktplatz eine Vielzahl beliebter und lokal relevanter Zahlungsmethoden an, darunter gängige Kredit- und Debitkarten und "Buy Now Pay Later"-Angebote.

