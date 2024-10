eBay Deutschland

Stressfreie Autoreparatur und Wartung: Der eBay Werkstatt-Service bietet Lösung für die häufigsten Probleme von Autofahrer*innen

Hoher Stressfaktor bei Fahrzeugdefekt: Laut einer Studie fürchten mehr als die Hälfte der Autofahrer*innen Reparaturkosten (68 Prozent) und eingeschränkte Mobilität (63 Prozent)

Professionelle Werkstatt als erste Anlaufstelle bei anstehenden Autoreparaturen und Wartungsarbeiten

eBay Werkstatt-Service bietet umfangreiche Unterstützung beim stressfreien Handling

Der Geruch von verbranntem Gummi liegt in der Luft, die Bremsen geben ein ohrenbetäubendes Quietschen von sich oder die Motorwarnleuchte im Cockpit blinkt auf - und bei den Fahrzeugbesitzer*innen macht sich Unbehagen breit. Laut einer repräsentativen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von eBay Deutschland durchgeführt hat, empfinden 83 Prozent der Autofahrer*innen Stress, wenn etwas am Auto kaputt geht. [1] Fast zwei Drittel der Befragten machen vor allem die Unsicherheit über Reparaturkosten und die eingeschränkte Mobilität zu schaffen. Aber auch Sicherheitsbedenken und die Herausforderung, eine zuverlässige Werkstatt zu finden, sind für knapp ein Viertel der Befragten häufige Sorgen. Denn: Noch immer ist für die Mehrheit (76 Prozent) eine professionelle Werkstatt die erste Anlaufstelle bei anstehenden Autoreparaturen und Wartungsarbeiten. Zu den entscheidenden Auswahlkriterien zählen vor allem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (61 Prozent), die hohe Qualität der geleisteten Arbeit (43 Prozent) und gute Erreichbarkeit (39 Prozent). Mehr als zwei Drittel der Befragten würden zudem gerne ein Online-Buchungssystem - etwa zur Terminvereinbarung - nutzen.

Genau hier setzt der eBay Werkstatt-Service an. Nutzer*innen können den Werkstatt-Service in einer nahegelegenen Fachwerkstatt gleich online mitbuchen, nachdem sie mit dem Teilefinder den zu ihrem Fahrzeug passenden Artikel ausgewählt haben. Dabei genießen sie nicht nur eine große Teilevielfalt und Auswahl, sondern auch volle Kostentransparenz, da sich die Preise für Fahrzeugteile und die passende Werkstattleistung ganz bequem vergleichen lassen. Auch bei der Suche nach der passenden Werkstatt erhalten Nutzer*innen Unterstützung: Dank des Partnernetzwerks von eBay können sie auf umfangreiche Werkstatt-Bewertungen zugreifen und so genau die Werkstatt auswählen, die ihren persönlichen Anforderungen entspricht. Um die Zeit ohne fahrbaren Untersatz so kurz wie möglich zu halten, unterstützt der eBay Werkstatt-Service auch bei der Terminwahl: Wenige Klicks genügen, um den passenden Termin zu buchen. Die zuvor bestellten Teile werden ohne Umweg über den*die Käufer*in termingemäß direkt zur ausgewählten Werkstatt geliefert.

Mit dieser gleichermaßen komfortablen wie kostentransparenten Lösung erhalten Kund*innen mit dem eBay Werkstatt-Service alles aus einer Hand - vom Kauf des passenden Teils bis zum fachgerechten Einbau. Anstatt sich dem Stress durch unkalkulierbare Reparaturkosten oder lange Wartezeiten auszusetzen, können Autofahrer*innen also durchatmen - und sich schneller wieder auf die wesentlichen Dinge des Lebens konzentrieren.

Die Pressemitteilung sowie weiteres Bildmaterial gibt es hier zum Download. Alle Infos auch im eBay-Pressecenter .

Weiterführende Informationen zum eBay Werkstatt-Service gibt es hier.

[1] Die repräsentative Umfrage wurde vom Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag von eBay durchgeführt. Bei der Umfrage wurden 1.033 Personen im Besitz eines Autos auf Basis einer bevölkerungsrepräsentativen Einladung nach Alter (18-65 Jahre), Geschlecht und Region befragt. Feldzeit 26.-30.08.2024.

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Millionen Käufer*innen und Verkäufer*innen in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt verbindet und wirtschaftliche Möglichkeiten für einzelne Menschen, Entrepreneur*innen sowie Unternehmen und Organisationen jeder Größe schafft. eBay wurde 1995 in San José, Kalifornien, gegründet und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Im Jahr 2023 ermöglichte eBay über seine Plattform ein Handelsvolumen von mehr als 73 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio finden Sie unter www.ebayinc.com

