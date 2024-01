FSM e.V.

Mit mehr Durchblick gegen Desinformation

weitklick veröffentlicht neue Videoreihe für den Unterricht

Berlin (ots)

Was ist Desinformation? Welche Rolle spielt KI dabei? Was tun gegen Hate Speech? In der neuen Videoreihe "Mehr Durchblick mit..." des Medienbildungsprojekts weitklick kommen Fachleute aus Journalismus und Medienbildungspraxis zu Wort - darunter Minh Thu Tran (Journalistin & Podcasterin) und Pascal Siggelkow (ARD-faktenfinder). Lehr- und pädagogische Fachkräfte können die Videos direkt im Unterricht oder in der außerschulischen Bildungsarbeit einsetzen.

Direkt zu den Videos: www.weitklick.de/videoreihe

Immer mehr Jugendliche mit Desinformation konfrontiert

Knapp zwei Drittel aller Jugendlichen in Deutschland begegnen online Desinformation - das zeigt die aktuelle JIM-Studie.[1] Im Vergleich zu den letzten Jahren zeichnet sich hier ein Aufwärtstrend ab. Alle Lehrkräfte, die das Thema Desinformation mit ihren Schülerinnen und Schülern behandeln möchten, können die niedrigschwelligen Videos von weitklick ab Klassenstufe 7 einsetzen. Sie stehen auf Deutsch sowie mit Untertiteln in Englisch, Arabisch, Türkisch und Russisch zur Verfügung.

Mehr Durchblick mit weitklick

In der fünfteiligen Videoreihe "Mehr Durchblick mit ..." von weitklick geben verschiedene Expertinnen und Experten ihr Wissen sowie ihre Erfahrung an Jugendliche weiter. Die Videos sind zwei bis vier Minuten lang und beinhalten Beispiele aus ihrer beruflichen Praxis. Am Ende jedes Videos werden konkrete Tipps zum Umgang mit Desinformation und Hate Speech gegeben.

Videoreihe im Überblick:

Wie kann ich seriöse von unseriösen Nachrichtenquellen auf Social Media unterscheiden? mit Minh Thu Tran (Journalistin & Podcasterin)

Wie erkenne ich Desinformation und was kann ich dagegen tun? mit Pascal Siggelkow (ARD-faktenfinder)

Was verändert sich durch KI in Bezug auf Desinformation? mit Cristina Helberg (Journalistin & Medientrainerin)

Was ist Hate Speech und was kann ich dagegen tun? mit Fluky (Referent*in für politische Bildung)

Wie hängen Desinformation und Hate Speech zusammen? mit Charlotte Lohmann (Expertin für Medienkompetenz)

Ab sofort sind die Videos auf der Website von weitklick unter www.weitklick.de/videoreihe verfügbar. Die Videos stehen zum Download zur Verfügung und können auf der Website über YouTube angeschaut werden. Die Nutzung der Videos ist kosten- sowie werbefrei.

Weitere Materialien für den Unterricht

Mehr Unterrichtsmaterialien zum Thema Desinformation bietet das Partnerprojekt von weitklick " Medien in die Schule". Eine Vielzahl an Arbeits- und Materialblättern stehen in der Unterrichtseinheit "Meinung im Netz gestalten" im " Modul 5 - Desinformation online" sowie der Einheit "Hass in der Demokratie begegnen" im " Modul 4 - Hate Speech" zur Verfügung. Außerdem bietet die Online-Materialsammlung von weitklick verschiedenste Materialien für den Unterricht in einer filterbaren Übersicht.

Über weitklick

weitklick ist ein Blended Learning-Fortbildungsprogramm und unterstützt Lehrende dabei, das Thema Desinformation im digitalen Raum nachhaltig in den Unterricht zu integrieren. Das Projekt bietet Lehrkräften Online-Kurse zum Selbstlernen sowie verschiedene Unterrichtsmaterialien. Zielgruppe sind vor allem Lehrkräfte der Sekundarstufe I und II sowie in der Berufsbildung.

Das Projekt wird eigenständig von der gemeinnützigen FSM durchgeführt und ist eingebunden in das seit 2013 bestehende FSM-Projekt "Medien in die Schule". Die Finanzierung des Projekts erfolgt bis Ende Januar 2024 im Rahmen eines weltweiten Förderprogramms zur Stärkung von Medien- und Nachrichtenkompetenz durch Google.org.

Über die FSM

Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e.V.) ist eine von der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) anerkannte Selbstkontrolleinrichtung für den Bereich Telemedien. Der Verein setzt sich seit 1997 dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit einem sicheren und besseren Internet aufwachsen können - insbesondere über die Bekämpfung illegaler, jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte in Online-Medien. Dazu betreibt die FSM eine Beschwerdestelle, an die sich alle wenden können, um Online-Inhalte zu melden. Die FSM-Beschwerdestelle wird unter dem Dach von Saferinternet.de von der Europäischen Union kofinanziert. Darüber hinaus gehören die umfangreiche Aufklärungsarbeit und die Medienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu den weiteren Aufgaben der FSM.

[1] JIM-Studie 2023: Jugend, Information, Medien - Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2023, https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2022/JIM_2023_web_final_kor.pdf

