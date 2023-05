NDR / Das Erste

"Reschke Fernsehen": In drei neuen Folgen geht Anja Reschke erneut gesellschaftlich relevanten Themen auf den Grund

Hamburg (ots)

Start: Donnerstag, 1. Juni, 23.35 Uhr, Das Erste; ab 18.00 Uhr in der ARD Mediathek

"Reschke Fernsehen" startet mit drei neuen Ausgaben: Vom 1. Juni an geht die preisgekrönte Journalistin und "Panorama"-Moderatorin Anja Reschke erneut gesellschaftlich relevanten Themen auf den Grund - investigativ und unterhaltend.

In der ersten der 30-minütigen Folgen der neuen Staffel geht es um den Kampf ums Klima - und den Einfluss der Öl-Industrie. In der aktuellen Debatte spaltet der Klimawandel die Nation: FDP gegen Grüne, Protestler gegen LKW-Fahrer, Junge gegen Alte. Doch über den Anteil der Öl-Industrie am Klimawandel spricht kaum jemand. Und das hat Gründe: "Reschke Fernsehen" zeigt, wie die fossilen Unternehmen uns seit Jahrzehnten mit Milliarden Dollar und Lobbyarbeit beeinflussen. Anja Reschke dreht den Spieß um und blickt in die dunklen Hinterzimmer - zu den Ölmagnaten, Kohlekonzernen, Gasgiganten.

Am 8. Juni beschäftigt sich "Reschke Fernsehen" mit dem Thema "Reich und radikal - wie Millionäre den Staat bekämpfen". Um "Fehldiagnosen in der Medizin - gefährliche Gleichbehandlung von Mann und Frau" geht es in der Ausgabe am 15. Juni.

Das Team der Recherche-Show des NDR besteht aus Investigativ-Reporterinnen und -reportern des Senders sowie den Satireautorinnen und -autoren von "extra 3". Gemeinsam mit Anja Reschke haben sie in den vergangenen Wochen wieder Themen recherchiert und so aufbereitet, dass neben vielen Infos auch eine Menge Spaß rüberkommt.

Die ersten fünf Folgen von "Reschke Fernsehen" hatten im Februar und März dieses Jahres Premiere. Im Schnitt schalteten im Ersten 1,117 Millionen Zuschauer ein (Marktanteil: 10,2 Prozent). In der Mediathek wurden die fünf Folgen seit Februar rund 1,3 Millionen Mal abgerufen.

