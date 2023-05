NDR / Das Erste

ESC-Finale: 7,958 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten und bei ONE; 958.000 Abrufe der Livestreams bei Das Erste, ONE und eurovision.de

Hamburg (ots)

Im Schnitt 7,446 Millionen Zuschauerinnen und -zuschauer haben am Sonnabend, 13. Mai, im Ersten die rund vierstündige Live-Übertragung des ESC-Finales aus Liverpool verfolgt. Das entsprach einem Marktanteil von 35,8 Prozent. Besonders hoch war der Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen: In der Altersgruppe lag er im Ersten bei 66,9 Prozent (0,970 Millionen). Bei ONE haben durchschnittlich 0,512 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Finale der weltgrößten Musikshow eingeschaltet (Marktanteil: 2,5 Prozent). Zusammengerechnet sahen damit 7,958 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die ESC-Show im linearen Fernsehen in der ARD. In der Spitze waren 9,617 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zeitgleich im Ersten und bei ONE dabei.

Die Livestreams des Finales in der ARD Mediathek und auf eurovision.de wurden insgesamt 958.000 Mal abgerufen.

Die Hamburger Band Lord Of The Lost hat im Finale Deutschland vertreten und kam mit ihrem Song "Blood and Glitter" auf den 26. Platz.

Lord Of The Lost: "Das Ergebnis ist natürlich schade, aber die Freude über das unfassbar schöne Event überwiegt. Wir durften auf einer der größten Bühnen der Welt stehen, wir durften uns einen Kindheitstraum erfüllen und wir durften so viele wundervolle Menschen treffen; und nichts auf der Welt kann uns diese Erfahrung vermiesen. Wir als Band kommen nicht aus dem Nichts und wir gehen nicht in Nichts - wir knüpfen da an, wo wir vor Eurovision kurz gestoppt haben: Wir gehen ein zweites Mal mit Iron Maiden auf Tour und freuen uns auf einen internationalen Festivalsommer und viele eigene, ausverkaufte Shows. Wir bedanken uns beim Publikum in Deutschland für das Vertrauen in uns. Darauf sind wir nach wie vor stolz."

Andreas Gerling, Chef des ARD Teams für den ESC beim NDR: "Glückwunsch an Loreen aus Schweden! Ein absolut verdienter Sieg! Und die Show war ohne Übertreibung sensationell. Danke an die BBC, die sie ausgerichtet hat, und an die Stadt Liverpool. Sie alle haben uns als Gastgeber begeistert.

Wir sind mit einem außergewöhnlichen Act gestartet, der überhaupt nicht das Ergebnis erzielt hat, das wir uns gewünscht haben. Das ist sehr, sehr enttäuschend und ernüchternd. Wir hatten im Auswahlverfahren auf die Ausweitung der musikalischen Genres gesetzt. Der Diskussion und Überlegung, warum auch dieser Titel beim ESC nicht verfangen hat, müssen und werden wir uns jetzt stellen.

Ich bedanke mich herzlich bei Lord Of The Lost, die sich mit uns begeistert auf dieses ungewöhnliche ESC-Abenteuer eingelassen haben.

Und noch ein großer Dank an Peter Urban, der so viele lange Jahre mit uns auf der Eurovisionsreise war, mit zu den größten Niederlagen und den wundervollsten Triumphen ... Danke Peter für 25 Jahre!"

Die Sendungen im Ersten vor und nach dem Finale, "ESC - der Countdown" und "ESC - die Aftershow", hatten 3,714 Millionen bzw. 2,750 Millionen Zuschauer*innen. Die durchschnittlichen Marktanteile lagen bei 15,7 bzw. 36,4 Prozent. Zum ersten Mal wurden die Rahmensendungen gleichzeitig auch in Österreich und der Schweiz gezeigt, in ORF 1 sowie SRF 1. "ESC - der Countdown" und "ESC - die Aftershow" wurden live aus dem Tate Museum in Liverpool übertragen, Moderatorin war Barbara Schöneberger.

Weitere Informationen über den ESC, u. a. die Ergebnisse des Televotings und des Juryvotings in Deutschland, finden Sie unter www.eurovision.de.

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell