AFP GmbH

Neues Management-Team für den Sport-Informations-Dienst (SID)

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Neustart der AFP-Gruppe in Deutschland im Bereich Sportnachrichten: Der Sport-Informations-Dienst (SID), die größte deutsche Sport-Nachrichtenagentur, erhält ein neues Management-Team. Am 1. April übernimmt Rainer Finke, Leiter des internationalen Marketings und Vertriebs der deutschen Nachrichtenagentur dpa, die Geschäftsführung des SID mit Hauptsitz in Köln. Mit Jens Wagner als Chief Operating Officer wird er an der Spitze der Sportagentur ein Tandem bilden, mit dem Ziel, den Bedürfnissen der Kunden im sich wandelnden Medienbereich noch besser gerecht zu werden.

"Die Ankunft von Rainer Finke neben Jens Wagner zeigt die Bedeutung, die Agence France-Presse sowohl dem SID als auch dem deutschen Markt insgesamt beimisst. Deutschland ist der größte Medienmarkt in Europa und nimmt durch die verschiedenen vor Ort tätigen Tochtergesellschaften eine strategische Position bei AFP ein", sagte AFP-Chef Fabrice Fries. "Rainer Finke wird all seine Erfahrungen einbringen, um neue Märkte im Wachstumsbereich der Sportinformationen zu erobern und den SID besser an die Herausforderungen der Zukunft anzupassen. Er wird in diesem Vorhaben von Jens Wagner unterstützt, der die Sportagentur seit zwanzig Jahren bestens kennt und besonders auf dem Gebiet der Technik und bei der Entwicklung neuer Projekte aktiv sein wird", fügte er hinzu.

Das neue Management-Team des SID wird durch Pierre Klein ergänzt, dem neuen Manager der SID-Service- und Kommunikationstochter. Die SID Sport Marketing & Communication Services ist seit Jahren erfolgreich im Bereich der On-Demand-Produktionen tätig. Sie arbeitet eng mit den AFP-Service-Gesellschaften zusammen, in aller Welt mit AFP Services und in Deutschland mit der neugegründeten Service- und Kommunikations-Unternehmen AFP Marketing & Communication Services GmbH mit Sitz in Berlin.

Rainer Finke hat nach einer Ausbildung zum Außenhandelskaufmann und einer Zeit im Auslandsvertrieb von Gruner + Jahr in Hamburg und Montpellier Außenwirtschaft/International Management studiert. Der 43-Jährige war seit 2005 im dpa-Konzern tätig, seit 2007 als Leiter des Auslandsvertriebs und zusätzlich als Geschäftsführer der dpa-Tochter dpa Global Media Service.

Nach einem Informatik- und Betriebswirtschafts-Studium an der Universität Dortmund hat Jens Wagner zunächst bei der Pro7Sat1-Gruppe beim Aufbau und Betrieb der Teletext-Redaktion und des Online-Auftritts mitgewirkt, bevor er 1997 zum SID kam, wo er seither als Leiter Technik & Projekte tätig ist. Der 53-Jährige hat im Jahr 2018 kommissarisch die Geschäfte des SID geleitet.

Hintergrund zum SID:

Der SID ist die größte auf Sport spezialisierte Presseagentur in Deutschland. Das 1945 gegründete Unternehmen gehört seit 1997 zu AFP und beschäftigt rund fünfzig Journalisten. Es bietet sowohl einen Text- als auch einen Multimediadienst an, der von den deutschen Medien wegen seiner Qualität und Expertise geschätzt wird, als auch einen Videoservice, der von den größten TV-Sendern des Landes wie ARD, ZDF und RTL genutzt wird. Die Service-Tochter SID Marketing bietet Video-Auftragsproduktionen an und hat 2018 mit dem Deutschen Olympischen Komitee eine Partnerschaftsvereinbarung geschlossen, die auch die Olympischen Sommerspiele in Japan im Jahr 2020 abdecken wird.

Über AFP weltweit und in Deutschland:

AFP ist eine weltweit tätige Nachrichtenagentur, die eine schnelle, zuverlässige und vollständige Berichterstattung in Texten, Videos, Fotos, Multimedia-Angeboten und Infografiken von Ereignissen aus aller Welt liefert. Das Spektrum der Nachrichten reicht von Kriegen und politischen Konflikten, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung bis hin zu den großen Entwicklungen in den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft und Technologie. Ihre 2.500 Mitarbeiter aus 80 Nationen, verteilt auf 151 Länder, berichten rund um die Uhr in sechs verschiedenen Sprachen über das Weltgeschehen.

Die AFP GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft und beschäftigt mehr als 50 Journalisten in Deutschland sowie in Paris, Straßburg, Brüssel, Washington, Istanbul und Sydney. Sie versorgt neben Tageszeitungen, Online-Medien und TV- sowie Radiosendern auch Institutionen und Verbände mit Inhalten speziell für den deutschsprachigen Markt.

Pressekontakt:

Andreas Krieger

Geschäftsführer und Chefredakteur

AFP Agence France-Presse GmbH

Unter den Linden 21

10117 Berlin



Telefon: +49 (0) 30 30876-521



Andreas.Krieger@afp.com

Original-Content von: AFP GmbH, übermittelt durch news aktuell