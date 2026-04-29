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KI-gestützte Lösung von Boehringer Ingelheim und Eko Health Inc. wird Herzgeräusche bei Hunden früher erkennbar machen

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Ingelheim / San Francisco (ots)

Eko Vet+TM | CANINEBEAT® AI hilft Tierärztinnen und Tierärzten, Herzgeräusche bei Hunden zu erkennen, zu visualisieren und zu bewerten bevor sich Symptome zeigen

Der CANINEBEAT® AI Algorithmus erkennt Herzgeräusche, die auf strukturelle Herzerkrankungen hindeuten, mit einer Genauigkeit von mehr als 95 % Sensitivität und Spezifität

Algorithmus erkennt Herzgeräusche, die auf strukturelle Herzerkrankungen hindeuten, mit einer Genauigkeit von mehr als 95 % Sensitivität und Spezifität Durch eine frühere Erkennung können Hunde früher von Diagnostik und Behandlung von Herzerkrankungen profitieren

Boehringer Ingelheim, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Tiergesundheit, und das US-amerikanische Medizintechnikunternehmen Eko Health stellen eine neue KI-basierte Lösung für die veterinärmedizinische Praxis vor. Das System mit dem Namen Eko Vet+TM | CANINEBEAT® AI soll Tierärztinnen und Tierärzten helfen, Herzgeräusche bei Hunden zuverlässiger zu erkennen, visuell darzustellen und zu bewerten. Ziel ist es, Herzerkrankungen bei Hunden früher zu diagnostizieren - noch bevor sich Symptome zeigen.

Herzgeräusche gelten als zentrales, oft frühes Anzeichen für Herzerkrankungen. In der Praxis bleiben sie jedoch nicht selten unentdeckt - etwa bei stressigen Untersuchungsbedingungen oder bei nur schwach ausgeprägten Befunden. Genau hier setzt die neue Lösung an: Mithilfe künstlicher Intelligenz werden digital aufgezeichnete Herztöne analysiert und Hinweise auf pathologische Veränderungen gegeben.

"Unser CANINEBEAT® AI Algorithmus, der in der Eko Vet+TM App integriert ist, wird Tierärzte maßgeblich dabei unterstützen, Herzgeräusche bei Hunden frühzeitig zu erkennen und diese Befunde im Gespräch mit Tierhaltern zu erläutern", sagte Dr. Erich Schött, Leiter des Kleintiergeschäfts bei Boehringer Ingelheim. Insbesondere im frühen Stadium einer Herzerkrankung zeigen Hunde häufig keine klinisch auffälligen Symptome.

"Das erschwert nicht nur die Diagnose, sondern auch die Kommunikation mit den Tierhaltern, wenn es darum geht zu erklären, dass ihr Hund an einer ernsthaften Erkrankung leidet", so Schött. "Mit dieser einzigartigen KI-Lösung können wir Herzgeräusche früher im Krankheitsverlauf erkennen und so dazu beitragen, dass Hunde früher eine geeignete Diagnose und Behandlung erhalten."

Drei Komponenten für die digitale Herzuntersuchung

Technisch basiert die neue digitale Lösung auf drei miteinander verknüpften Komponenten:

Digitaler Stethoskop-Aufsatz : Das Eko CORE(TM) Digital Attachment lässt sich an gängigen Ein-Schlauch-Stethoskopen anbringen. Es digitalisiert Herztöne, verstärkt sie um das bis zu 40-Fache und filtert Umgebungsgeräusche sowie kardiale Klangmuster. Die Aufnahmen bilden die Grundlage für die anschließende KI-Analyse. Auch weitere Eko-Geräte sind mit der Lösung kompatibel.

: Das Eko CORE(TM) Digital Attachment lässt sich an gängigen Ein-Schlauch-Stethoskopen anbringen. Es digitalisiert Herztöne, verstärkt sie um das bis zu 40-Fache und filtert Umgebungsgeräusche sowie kardiale Klangmuster. Die Aufnahmen bilden die Grundlage für die anschließende KI-Analyse. Auch weitere Eko-Geräte sind mit der Lösung kompatibel. KI-Algorithmus CANINEBEAT® AI : Der CANINEBEAT® AI Algorithmus wurde mit mehr als 4.000 annotierten Herztonaufnahmen von Hunden trainiert und validiert. Er erkennt Herzgeräusche, die mit strukturellen Herzerkrankungen assoziiert sind, mit einer Sensitivität und Spezifität von mehr als 95 %. Der Algorithmus versteht sich als Entscheidungshilfe und ersetzt weder eine umfassende kardiologische Untersuchung noch die professionelle tierärztliche Einschätzung.

: Der CANINEBEAT® AI Algorithmus wurde mit mehr als 4.000 annotierten Herztonaufnahmen von Hunden trainiert und validiert. Er erkennt Herzgeräusche, die mit strukturellen Herzerkrankungen assoziiert sind, mit einer Sensitivität und Spezifität von mehr als 95 %. Der Algorithmus versteht sich als Entscheidungshilfe und ersetzt weder eine umfassende kardiologische Untersuchung noch die professionelle tierärztliche Einschätzung. EkoVet+TM App: Die App bündelt die vom Algorithmus erzeugten Erkenntnisse, darunter Visualisierungen von Herzgeräuschen, Audiodateien sowie teilbare Berichte. Sie soll Tierärztinnen und Tierärzte bei der klinischen Entscheidungsfindung unterstützen und die Kommunikation möglicher Befunde sowie diagnostischer und therapeutischer Optionen gegenüber Tierhalterinnen und Tierhaltern erleichtern.

Herzkrankheiten bei Hunden häufig - Diagnostik oft spät

Etwa 10 % aller Hunde sind von Herzerkrankungen betroffen.1 Die häufigste Form ist die myxomatöse Mitralklappenerkrankung (MMVD). Sie führt häufig zu Herzgeräuschen, wenn eine undichte Herzklappe den regulären Blutfluss beeinträchtigt. MMVD ist eine chronische Erkrankung und zählt zu den wichtigsten Ursachen für Morbidität und Mortalität bei Hunden.2 Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben 50 internationale veterinärmedizinische Kardiologie-Expertinnen und -Experten zur Entwicklung von Eko Vet+TM mit CANINEBEAT® AI beigetragen.

"CANINEBEAT® AI innerhalb von Eko Vet+TM ist eine außergewöhnliche Unterstützung für praktizierende Tierärzte und hilft ihnen dabei, Herzgeräusche schnell und mit hoher Konsistenz zu erkennen und in Grade einzuteilen", sagte Prof. Gerhard Wess, Leiter der Abteilung für Tierkardiologie der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München. "Ich freue mich sehr, an der Entwicklung dieser neuen, KI-gestützten Lösung beteiligt zu sein, die Tierärzte mehr Sicherheit bei der Erkennung von Herzgeräuschen gibt und bessere Behandlungsergebnisse für Hunde unterstützt."

Markteinführung startet in den USA und Europa

Die Markteinführung der neuen Auskultationslösung hat in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich begonnen. Deutschland soll im Mai 2026 folgen. Für später in diesem Jahr sowie für das nächste Jahr ist eine schrittweise Ausweitung auf weitere Märkte geplant. Die Lösung wird sowohl über Boehringer Ingelheim als auch über Eko Health angeboten - mit identischen technischen Komponenten, aber unterschiedlichen kommerziellen Modellen.

"In der Humanmedizin haben wir aus erster Hand erlebt, wie eine frühere und präzisere Erkennung von Herzerkrankungen den gesamten Behandlungsverlauf verändern kann", sagte Connor Landgraf, CEO und Mitbegründer von Eko Health. "Die Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim, einem führenden Unternehmen in der Kardiologie bei Hunden, ermöglicht es uns, diesen innovativen Ansatz auch in die Veterinärmedizin zu übertragen. Gemeinsam statten wir Tierärztinnen und Tierärzte mit KI-gestützten Werkzeugen aus, um Herzgeräusche früher zu identifizieren und bessere Ergebnisse für Hundepatienten zu unterstützen."

Quellen:

1 Keene, Bruce W et al. "ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs." Journal of veterinary internal medicine vol. 33,3 (2019): 1127-1140. https://doi.org/10.1111/jvim.15488

2 Häggström, J et al. "New insights into degenerative mitral valve disease in dogs." Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. 2004 vol 34, 5: 1209-1226. doi: 10.1016/J.CVSM.2004.05.002.

Boehringer Ingelheim - Tiergesundheit

Boehringer Ingelheim Tiergesundheit arbeitet an Innovationen für die Prävention und Behandlung von Tierkrankheiten. Für Tierärzte, Tierhalter, Landwirte und Regierungen bietet das Unternehmen ein umfangreiches und innovatives Portfolio an Impfstoffen, Antiparasitika und Therapeutika für Haustiere, Pferde und Nutztiere an. Als führendes Unternehmen in der Tiergesundheit ist Boehringer Ingelheim davon überzeugt, dass die Gesundheit von Mensch und Tier eng miteinander verbunden ist und strebt danach, einen positiven Beitrag für Mensch, Tier und Gesellschaft zu leisten. Weitere Informationen unter: www.boehringer-ingelheim.de/tiergesundheit

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.500 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere und nachhaltigere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.de

Über Eko Health

Eko Health ist ein wegweisendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Früherkennung von Krankheiten und treibt neue Möglichkeiten voran, wie medizinische Fachkräfte Herz- und Lungenerkrankungen erkennen und überwachen. Das Unternehmen bietet ein Portfolio aus digitalen Stethoskopen, EKG-Geräten, Software und KI-gestützter Analytik. Die von der FDA zugelassene Plattform, mit weltweit mehr als 700.000 verkauften Geräten, unterstützt Ärztinnen und Ärzte dabei, Krankheiten früher zu erkennen und Behandlungen wirksamer zu steuern, um die Patientenergebnisse zu verbessern. Eko Health hat seinen Hauptsitz in Emeryville, Kalifornien. Weitere Informationen unter ekohealth.com.

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