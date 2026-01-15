Boehringer Ingelheim ist "Global Top Employer" 2026

Boehringer Ingelheim

Ausgezeichnet für ein herausragendes Wellbeing-Programm, das die körperliche, mentale, soziale und finanzielle Gesundheit der Mitarbeitenden unterstützt

Hohe Punktzahlen auch für Karriereentwicklung, Vergütung und Anerkennung sowie Arbeitsumfeld

Zum sechsten Mal in Folge hat das Top-Employers-Institute Boehringer Ingelheim als "Globalen Top-Arbeitgeber" ausgezeichnet. Die diesjährige Zertifizierung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen, bei dem das Wohlbefinden der Mitarbeitenden im Mittelpunkt steht.

"Die Auszeichnung als 'Global Top Employer' bestätigt unser kontinuierliches Engagement, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeitenden wohlfühlen, entfalten und ihre Potenziale voll ausschöpfen können", sagt Christjan Knudsen, HR Director Germany. "Gerade in einer sich stetig wandelnden Arbeitswelt ist es uns wichtig, individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen und innovative Angebote für Gesundheit, Entwicklung und Work-Life-Balance zu schaffen. Der Erfolg von Boehringer Ingelheim basiert auf dem Engagement und der Vielfalt unserer Teams - darauf sind wir stolz."

Ganzheitliche Angebote für Gesundheit und Wohlbefinden

Das Wellbeing-Programm von Boehringer unterstützt Mitarbeitende ganzheitlich - von körperlicher und mentaler Gesundheit bis zu sozialen und finanziellen Aspekten. Ein interdisziplinäres Team entwickelt entsprechende Angebote, damit alle ihr Bestes geben können.Das Programm umfasst beispielsweise Gesundheits-Checks, Fitnessangebote sowie maßgeschneiderte Mental-Health-Trainings für Mitarbeitende und Führungskräfte. Mitarbeitende können sich vertraulich beraten lassen und psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen. Zudem fördert das Unternehmen ehrenamtliches Engagement und unterstützt Mitarbeitende mit Schulungen zu Finanzthemen und Altersvorsorgeplanung.

Unternehmens-Benefits fördern Work-Life-Balance und persönliche Entwicklung

Über diese Angebote hinaus profitieren Mitarbeitende von flexiblen Arbeitsmodellen und maßgeschneiderten Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Die "Boehringer Ingelheim University" bietet einen virtuellen Campus, der weltweit allen zugänglich ist. Die Möglichkeit, temporär vom Ausland aus zu arbeiten, erlaubt Mitarbeitenden, mehr Zeit mit dort lebenden Angehörigen oder Freunden zu verbringen.

Boehringer gehört seit 12 Jahren in zahlreichen Ländern und Regionen zu den Top-Arbeitgebern. In diesem Jahr wurde Boehringer in 31 Ländern ausgezeichnet und erhielt regionale Anerkennungen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika sowie im Nahen Osten. In Lateinamerika zählt das Unternehmen zu den Top-drei-Arbeitgebern.

Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.500 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.com.

