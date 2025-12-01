Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim unterstützt VETHiLFE-Hotline

Ingelheim

Boehringer Ingelheim spendet 5.000 Euro an VETHiLFE e.V.

Die Spende sichert den Betrieb der Telefonhotline für Sorgen und seelische Nöte tiermedizinischer Fachkräfte

VETHiLFE e.V. sucht weiterhin engagierte Freiwillige für die Telefonseelsorge

Im Rahmen des BPT-Kongresses in Wiesbaden überreichte Sandra Quintero, Leiterin der Tiergesundheit Deutschland bei Boehringer Ingelheim, einen Spendenscheck in Höhe von 5.000 Euro an VETHiLFE e.V. Der Verein betreibt seit Juni 2025 die erste berufsspezifische Telefonseelsorge im tiermedizinischen Umfeld in Deutschland. Die Spende wird gezielt für die technische Infrastruktur der Hotline eingesetzt, die Tierärzt:innen und tiermedizinischem Fachpersonal ein offenes Ohr für Sorgen und seelische Nöte, die mit dem Beruf einhergehen, bietet.

"Die Hotline ist bewusst niedrigschwellig angelegt und soll allen tiermedizinischen Fachkräften unkompliziert Hilfe bieten. Dank der Spende können wir unsere technische Basis weiter stärken und so eine zuverlässige und anonyme Unterstützung gewährleisten", erklärt Nicole Lange, erste Vorsitzende von VETHiLFE e.V. Die technische Infrastruktur der Hotline umfasst ein benutzerfreundliches Routing-System, das den freiwilligen Helfern eine flexible Dienstplanung ermöglicht, sowie ein Statistik-Tool, das anonymisierte Daten zur Verbesserung der Angebote sammelt. "Ohne diese Technik wäre der Betrieb der Hotline kaum möglich", so Lange weiter.

Seit dem Start der Hotline im Juni wurden bereits zahlreiche Anrufe entgegengenommen. "Es ist ermutigend zu sehen, wie gut die Hotline angenommen wird. Gleichzeitig zeigt die hohe Nachfrage, wie wichtig dieses Angebot für unsere Branche ist", betont Lange und unterstreicht die Offenheit des Angebots: "Wir sind da - nimm einfach den Hörer in die Hand und ruf uns an. Es gibt kein Problem, das zu klein oder zu groß ist."

Bereits 2024 unterstützte Boehringer Ingelheim die VETHiLFE mit einer Spende, um den Start der ersten berufsspezifischen Telefonseelsorge im tiermedizinischen Umfeld in Deutschland zu ermöglichen. Mit der aktuellen Spende unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für die mentale Gesundheit in der Tiermedizin. "Als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Tiergesundheit fühlen wir uns verpflichtet, nicht nur die Gesundheit von Tieren, sondern auch die der Menschen, die sich um sie kümmern, zu fördern. Die mentale Gesundheit von Tierärzt:innen ist ein wichtiger Bestandteil dieses Engagements", ergänzt Sandra Quintero.

Engagement für die Telefonseelsorge

Die VETHiLFE e.V. sucht weiterhin motivierte Freiwillige, die sich für die mentale Gesundheit von Tierärztinnen und Tierärzten einsetzen möchten. Alle Helfer:innen arbeiten ehrenamtlich und bringen eigene Berufserfahrung aus dem tiermedizinischen Umfeld mit. Pro Ausbildungsrunde werden rund 20 Teilnehmende geschult, die sich anschließend für etwa drei Jahre engagieren. Das langfristige Ziel ist es, rund 150 Freiwillige zu gewinnen, um die Hotline rund um die Uhr betreiben zu können. Die Ausbildung erfolgt in Kooperation mit der Telefonseelsorge und umfasst neun Samstage.

Weitere Informationen zur VETHiLFE und zur Teilnahme als Freiwillige finden

Sie unter: https://vethilfe.org

VETHiLFE e.V.

Der Verein VETHiLFE hat sich zum Ziel gesetzt, Unterstützung für Tierärzt:innen und Menschen in Berufen im Bereich Tiermedizin, bei der Bewältigung von psychischen Belastungen in Beruf und Alltag zu schaffen. Spenden, die u.a. in die Ausbildung weiterer Freiwilliger fließen, sind willkommen. Ebenso weitere Mitglieder und ehrenamtliche Helfer. Die nächste Ausbildungsrunde beginnt in Kürze. Interessierte, die sich als VETseelsorger engagieren möchten, können sich bei der VETHiLFE e.V. melden, um Teil dieses wichtigen Projekts zu werden.

Boehringer Ingelheim - Tiergesundheit

Boehringer Ingelheim Tiergesundheit arbeitet an Innovationen für die Prävention und Behandlung von Tierkrankheiten. Für Tierärzte, Tierhalter, Landwirte und Regierungen bietet das Unternehmen ein umfangreiches und innovatives Portfolio an Impfstoffen, Antiparasitika und Therapeutika für Haustiere, Pferde und Nutztiere an. Als führendes Unternehmen in der Tiergesundheit ist Boehringer Ingelheim davon überzeugt, dass die Gesundheit von Mensch und Tier eng miteinander verbunden ist und strebt danach, einen positiven Beitrag für Mensch, Tier und Gesellschaft zu leisten.

Weitere Informationen unter: www.boehringer-ingelheim.de/tiergesundheit

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere rund 54.500 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere Zukunft.

Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.com

