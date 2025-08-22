Future?500

Future 500 Forum soll Europas nächste Generation von Global Champions hervorbringen

Bled, Slowenien (ots/PRNewswire)

Am 1. September 2025 wird das Future 500 Forum zum ersten Mal in der IEDC – Bled School of Management stattfinden, mit führenden europäischen Politikern, Investoren, Einhorn-Gründern und Innovatoren, um eine langfristige Mission einzuleiten: Skalierung der vielversprechendsten Unternehmen in Europa zu weltweit führenden Unternehmen.

Unter der gemeinsamen Leitung des Atlantic Council und der IEDC – Bled School of Management und in Zusammenarbeit mit dem Bled Strategic Forum, Podim als stolzer Startup Ecosystem Partner und ISR – Institute for Strategic Solutions, wird die Initiative Future 500 vielversprechende Scale-ups aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie der EU identifizieren und beschleunigen und so die Lücke zwischen mutigen unternehmerischen Talenten und dem Kapital, den Partnern und der Politik schließen, die sie für ihr Wachstum benötigen.

Eine zeitgemäße Antwort auf die Herausforderung der Skalierung in Europa

Europa steht unter zunehmendem Druck, angesichts des raschen technologischen Wandels und des weltweiten Wandels von Geschäftsmodellen wettbewerbsfähig zu bleiben. Future 500 zielt darauf ab, aufstrebende Champions aus der Region ins Rampenlicht zu rücken und zu unterstützen, sie in politische Diskussionen einzubinden, ihre globale Sichtbarkeit zu erhöhen und ihnen Zugang zu strategischem Wachstumskapital zu verschaffen.

Die Eröffnungsveranstaltung bietet hochrangige Diskussionen zwischen visionären Unternehmern, EU-Kommissaren, Premierministern, Finanzministern und hochkarätigen Investoren. Sie wird die erste Kohorte von Europas Vorreitern im Bereich Scale-up vorstellen und die Voraussetzungen für eine langfristige Initiative schaffen, die Unternehmen, Kapital und Politik miteinander verbindet.

Brücken bauen zwischen Innovation, Investition und Politik

Zu den bestätigten Rednern gehören Jozef Síkela, EU-Kommissar für internationale Partnerschaften; Edi Rama, Premierminister von Albanien; Mariya Gabriel, Präsidentin der Robert Schuman Foundation und ehemalige EU-Kommissarin für Innovation; Rafał Brzoska, Gründer von InPost; Mark Pleško, Gründer von Cosylab; Branko Milutinović, Gründer von Nordeus; und andere führende Unternehmer, politische Entscheidungsträger und Investoren.

Die Initiative „Future 500" ist ein längst überfälliger Weckruf. Es geht darum, das Potenzial brillanter Gründer aus Krakau, Sofia, Vodnjan, Beograd, Ljubljana oder Cluj freizusetzen und ihnen dabei zu helfen, nicht länger Hidden Champions zu sein, sondern Global Players zu werden. Wir sind hier, um sie mit Kapital, Sichtbarkeit und transatlantischer Stärke zu unterstützen und Europa daran zu erinnern, dass die Zukunft denen gehört, die sie aufbauen", sagte Stjepan Orešković, Vorsitzender des IEDC-Aufsichtsrats, Gründer von BOSQAR d.d. (BOSQAR INVEST), und Gründer von Future 500.

„Als Teil unserer neuen SEEUS-Initiative (Southeast Europe United for Success), die in Partnerschaft mit der IEDC Bled School of Management vorangetrieben wird, basiert die Future 500 auf einer einfachen, aber wichtigen Idee: Europa verfügt bereits über die Talente, um weltweit führend zu sein; was ihm fehlt, ist die Größe. Was wir in Mittel- und Südosteuropa sehen, ist eine Region voller ungenutzter Potenziale, in der Unternehmer und wachstumsstarke Unternehmen transformative Unternehmen aufbauen, die das Potenzial haben, Bereiche wie Technologie, KI, Nachhaltigkeit und Fertigung umzugestalten. Doch zu viele sind gezwungen, im Ausland nach Wachstumskapital oder Anerkennung zu suchen. Mit dem Future 500 Forum bringen wir die Macher des unternehmerischen Ökosystems in SEE direkt mit den politischen Entscheidungsträgern, Investoren und transatlantischen Partnern in Europa zusammen. So stellen wir sicher, dass ihre Arbeit als strategische Chance für Europa erkannt wird, und ebnen den Weg für eine echte, dauerhafte Wirkung in der gesamten Region", betonte Jörn Fleck, Senior Director im Atlantic Council's Europe Center.

Weitere Informationen über die Veranstaltung und die Plattform Future 500 finden Sie unter www.future500forum.com.

Original-Content von: Future?500, übermittelt durch news aktuell