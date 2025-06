ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.

NATO ist Kern unserer Sicherheitsarchitektur

Brossardt: "Bayerns Rüstungsindustrie wird ihren Beitrag leisten"

München (ots)

Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. bekräftigt anlässlich des NATO-Gipfels im niederländischen Noordwijk vom 24. bis zum 26. Juni die Bedeutung der NATO als Kern der demokratischen globalen Sicherheitsarchitektur. "Die NATO steht seit über 76 Jahren für Demokratie, Frieden und Sicherheit für ihre Mitglieder. Vom diesjährigen NATO-Gipfel erwarten wir uns neue Impulse für die vor uns liegenden Herausforderungen. Wir brauchen angesichts des Infragestellens der NATO durch die USA und der unmissverständlichen Drohungen durch Russland und China eine starke Gemeinschaft, auf die man sich verlassen kann. Deutschland wird und muss eine Führungsrolle im Bündnis übernehmen. Dafür brauchen wir ein wirtschaftlich starkes Deutschland in einem verteidigungsfähigen Europa. Unser Fokus muss auf einer wehrfähigen Bundeswehr undeiner starken Sicherheits- und Verteidigungsindustrie liegen.Insbesondere müssen wir unseren europäischen Partnern den Wert der Freiheit vermitteln und für eine gemeinsame und koordinierte europäische Sicherheitspolitik werben. Nur gemeinsam sind wir stark, das muss jedem klar sein", betont vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Die vbw begrüßt in diesem Zusammenhang die grundlegenden Änderungen in der Verteidigungspolitik, die durch die neue Bundesregierung in Gang gekommen sind. Dazu gehört der deutlich größere Spielraum für künftige Verteidigungsausgaben. "Wir haben jetzt die nötigen finanziellen Mittel, um unsere Verteidigungsfähigkeit wieder herzustellen. Wir zeigen damit auch unseren Bündnispartnern, dass Deutschland klar zu seiner Verantwortung steht", erklärt Brossardt und ergänzt: "Unabhängig von den großen, zusätzlichen Anstrengungen, die Deutschland und Europa jetzt dringend leisten müssen, setzt die vbw aber weiterhin auf die enge Partnerschaft mit den USA - auch und insbesondere im Rahmen der NATO."

Die Wirtschaft im Freistaat spielt aus Sicht der vbw eine entscheidende Rolle für das Gelingen der Zeitenwende. "Bayern ist ein zentraler Drehpunkt für die deutsche Verteidigungswirtschaft. Mit unserer leistungsfähigen Verteidigungsindustrie sichern wir den Erfolg der Zeitenwende und leisten unseren Beitrag zum transatlantischen Verteidigungsbündnis.Jetzt gilt es, unsere Industrie im Verteidigungsbereich weiter entscheidend zu stärken", so Brossardt abschließend.

Original-Content von: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell