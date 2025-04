Wiedemann & Berg

ZIELFAHNDER - Fremde Töchter

Dreharbeiten auf Malta sind abgeschlossen

W&B Television hat gestern für die ARD Degeto Film und den WDR einen weiteren Film der erfolgreichen Krimireihe ZIELFAHNDER, die dieses Mal auf Malta spielt, abgedreht. Neben Ulrike C. Tscharre und Hanno Koffler zählen u.a. Susanne Wuest, Godehard Giese und Kim Riedle zum Cast.

INHALT

Die ZIELFAHNDER Hanna Landauer (Ulrike C. Tscharre) und Lars Röwer (Hanno Koffler) jagen in ihrem neuen Fall eine besonders skrupellose Verbrecherin: Die wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution angeklagte Maria Weinert konnte ihrer Inhaftierung entkommen, eine letzte Spur führt nach Malta. Der Fall verlangt den Zielfahndern einiges ab. Denn das von Maria akribisch gesponnene Netz an Vertrauten wie Erpressbaren sichert ihre Unsichtbarkeit und den Fortbestand von PINK ROSE; einem zynischen System, das junge Frauen gezielt rekrutiert, zur Ware degradiert - und deren Seelen zerstört.

"ZIELFAHNDER - Fremde Töchter" ist eine Produktion der W&B Television im Auftrag der ARD Degeto Film und des WDR für die ARD. Als Produzent*innen zeichnen Susanne Hildebrand, Oliver Vogel, Quirin Berg und Max Wiedemann verantwortlich. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto) und Frank Tönsmann (WDR). Regie führt dieses Mal Stephan Lacant, das Drehbuch stammt von Mia Maariel Meyer.

Cast: Ulrike C. Tscharre, Hanno Koffler, Susanne Wuest, Godehard Giese, Kim Riedle, Mario Opinato, Rita Feldmeier, Max Malatesta, Myron Ellul, Lara Feith

Regie: Stephan Lacant

Drehbuch: Mia Maariel Meyer

Produzent*innen: Susanne Hildebrand, Oliver Vogel, Quirin Berg, Max Wiedemann

Produktion: W&B Television

