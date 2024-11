FESTE & FREUNDE - EIN HOCH AUF UNS! Trailer und Plakat verfügbar - ab 2. Januar 2025 im Kino!

Wiedemann & Berg

Ein Hoch auf das Leben und die Freundschaft: Ab sofort sind Trailer und Plakat zu David Dietls turbulenter Ensemblekomödie FESTE & FREUNDE - EIN HOCH AUF UNS! verfügbar und geben einen ersten humorvollen und zugleich berührenden Einblick in das Leben von zehn Freunden - voller intensiver Momente, großer Gefühle und unverhoffter Wendungen.

Zehn Freunde, drei Jahre, sieben Feste: David Dietls intensive und turbulente Ensemblekomödie FESTE & FREUNDE - EIN HOCH AUF UNS! begleitet eine Gruppe von Freunden durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Jedes Fest ist eine Momentaufnahme ihrer Freundschaft. Dazwischen warten große Veränderungen, Geheimnisse, Entscheidungen und manchmal auch das große Glück. LEONINE Studios bringt den Film am 2. Januar 2025 in die Kinos.

Als Ellen (Laura Tonke) die Silvesterfeier 2019 ihrer besten Freunde besucht, hütet sie ein Geheimnis: Sie hat eine Affäre mit Sebastian (Ronald Zehrfeld), den sie für die große Liebe hält. Doch er ist mit Eva (Antje Traue) verheiratet und will sich natürlich nichts anmerken lassen. Es knistert zwischen Rolf (Nicholas Ofczarek) und Dina (Pegah Ferydoni). Es knirscht zwischen Mareike (Annette Frier) und Adam (Trystan Pütter). Maya (Katia Fellin) wünscht sich Kinder, Natalie (Jasmin Shakeri) kann sich nicht entscheiden. Dann taucht Max (Henning Flüsloh) auf - er würde Ellen lieben - wenn sie ihn nur ließe. Die Jahre ziehen vorbei und Feste werden gefeiert, wie sie fallen. Es wird geliebt, gestritten, gelacht und geheiratet, Kinder werden geboren, die einen finden sich, die anderen trennen sich. Und dann bringt ein Schicksalsschlag alles ins Wanken und erinnert daran: Das Leben muss intensiv gelebt werden, mit den besten Freunden und am besten in jedem einzelnen Moment!

Filmemacher David Dietl ("König von Deutschland", "Funeral for a Dog") taucht mit FESTE & FREUNDE - EIN HOCH AUF UNS! ein ins pralle Leben - das ist oft rasend komisch, manchmal erschütternd traurig und erfüllt von einer Menschlichkeit, wie man sie sich in dieser Intensität fürs große Kino wünscht. Das Drehbuch für den mitreißenden Ensemblefilm stammt von Elena Senft ("Kleo"). Für die Hauptrollen konnte der Regisseur einen wunderbaren Cast gewinnen mit Laura Tonke ("Alles Fifty Fifty"), Jasmin Shakeri ("The Magic Flute"), Ronald Zehrfeld ("Der Buchspazierer"), Trystan Pütter ("Das fliegende Klassenzimmer"), Annette Frier ("LOL - Last One Laughing") Nicholas Ofczarek ("Der Pass"), Pegah Ferydoni ("Türkisch für Anfänger"), Antje Traue ("Dark"), Katia Fellin ("Wild Republic"), Henning Flüsloh ("Luden") sowie Marlene Tanczik ("Paradise"), Merlin Sandmeyer ("Die Discounter") und Ludger Bökelmann ("Die Discounter"). Zusammen gelingt ihnen pure Leinwandmagie, der man sich unmöglich entziehen kann.

FESTE & FREUNDE - EIN HOCH AUF UNS! ist eine Produktion von Wiedemann & Berg Film. Die Produzenten sind Quirin Berg, Max Wiedemann und Laura Mihajlovic. Gefördert wurde das Projekt durch den Deutschen Filmförderfonds (DFFF), die Film- und Medienstiftung NRW und die Filmförderungsanstalt (FFA).

